Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.





В то же время главы МИД ЕС не смогли прийти согласию относительно введения санкций против режима Лукашенко. Этот вопрос будет решаться на уровне глав государств и правительств.





По неофициальной информации, решение по санкциям заблокировал Кипр.