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МИД разваливается на глазах: о своем увольнении заявил чиновник управления Европы

Первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин на своей странице в Фейсбуке сообщил о своем увольнении из МИД

МИД разваливается на глазах: о своем увольнении заявил чиновник управления Европы
"Мой герой и role model - это однозначно Хэнк Риарден. Но сейчас, вероятно, помочь нам может только совет Франсиско Д’Анкония: «Атлант, расправь плечи!».

Если у Вас есть идеи, где может быть полезен человек с:

- безграничной любовью к своей Родине;
- красным дипломом в области международных отношений и учебой в дипломатической академии Нидерландов;
- знанием четырёх иностранных (английский, испанский, шведский, польский) и двух государственных языков;
- опытом учебы и работы за границей;
- знаниями и практическим опытом в области переговоров и аналитике;
- верой в Добро и Справедливость.

Держите в курсе, я обязательно передам этому человеку. Крепко всех обнимаю и люблю", - написал Павел.

Напомним, экс-дипломат и бывший гендиректор Купаловского театра член Координационного совета Павел Латушко сообщил, что в ближайшие дни 30 белорусских дипломатов будут уволены с дипломатической службы.

«Причины увольнения: размещение в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны ОМОНа, а также за отказ фальсифицировать выборы», - написал Павел Латушко в своем Телеграме. 

Первым из белорусских дипломатов, кто заявил о своем протесте в связи с фальсификацией выборов и насилием силовиков был теперь уже бывший белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня.

Позже о своем несогласии заявили и другие дипломаты, как чиновники министерства, так и сотрудники белорусских посольств, среди них оказался и посол в Испании Павел Путовой, который вскоре после выборов потребовал пересчета голосов.

Похоже, что скоро в МИД работать будет некому. Хотя при "железном занавесе" МИД не особенно и нужен.
"Белорусский партизан"
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