"Мой герой и role model - это однозначно Хэнк Риарден. Но сейчас, вероятно, помочь нам может только совет Франсиско Д’Анкония: «Атлант, расправь плечи!».





Если у Вас есть идеи, где может быть полезен человек с:





- безграничной любовью к своей Родине;

- красным дипломом в области международных отношений и учебой в дипломатической академии Нидерландов;

- знанием четырёх иностранных (английский, испанский, шведский, польский) и двух государственных языков;

- опытом учебы и работы за границей;

- знаниями и практическим опытом в области переговоров и аналитике;

- верой в Добро и Справедливость.





Держите в курсе, я обязательно передам этому человеку. Крепко всех обнимаю и люблю", - написал Павел.





Напомним, экс-дипломат и бывший гендиректор Купаловского театра член Координационного совета Павел Латушко сообщил, что в ближайшие дни 30 белорусских дипломатов будут уволены с дипломатической службы.





«Причины увольнения: размещение в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны ОМОНа, а также за отказ фальсифицировать выборы», - написал Павел Латушко в своем Телеграме.





Первым из белорусских дипломатов, кто заявил о своем протесте в связи с фальсификацией выборов и насилием силовиков был теперь уже бывший белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня.





Позже о своем несогласии заявили и другие дипломаты, как чиновники министерства, так и сотрудники белорусских посольств, среди них оказался и посол в Испании Павел Путовой, который вскоре после выборов потребовал пересчета голосов.





Похоже, что скоро в МИД работать будет некому. Хотя при "железном занавесе" МИД не особенно и нужен.







