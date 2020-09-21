



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.





Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли на заседании в понедельник согласовать список официальных лиц Беларуси, против которых Брюссель намерен ввести санкции за фальсификацию результатов выборов, а также применение насилия и нарушений прав человека.

Решение по-прежнему блокирует Кипр, который требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море, сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели", - рассказал он.





Напомним, представитель Никосии наложил вето на проект санкций в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.





Однако сегодня утром министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес перед началом встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе заявил, что Кипр не будет блокировать решение ЕС по вопросу введения санкций против официального Минска.





Тем не менее, как видим, министр соврал.