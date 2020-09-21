И все-таки Кипр! Главы МИД ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли на заседании в понедельник согласовать список официальных лиц Беларуси, против которых Брюссель намерен ввести санкции за фальсификацию результатов выборов, а также применение насилия и нарушений прав человека.
Решение по-прежнему блокирует Кипр,
который требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море, сообщил ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
"Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели", - рассказал он.
Напомним, представитель Никосии наложил вето на проект санкций в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.
Однако сегодня утром министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес перед началом встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе заявил, что Кипр не будет блокировать решение ЕС по вопросу введения санкций против официального Минска.
Тем не менее, как видим, министр соврал.
"Белорусский партизан"
16:01 21/09/2020
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