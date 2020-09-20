«Не жилец»

Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. (Александр Солженицын)





Александр Лукашенко, вернувшись из Сочи, с новой силой взялся за имитацию военной и политической угрозы Беларуси со стороны Запада. Более того, разжиганием несуществующего конфликта, а фактически подталкиванием к третьей мировой войне сейчас активно заняты все белорусские СМИ.





Видимо, в белорусском руководстве не осталось иллюзий в отношении возможностей А. Лукашенко навязать себя белорусскому народу и действующий президент действует по принципу: «После нас хоть потоп».





Сочи: прелюдия





14 сентября на берегу Черного моря состоялась встреча Путина и Лукашенко. Нельзя сказать, что их беседа в плане договоренностей была продуктивной или очень информативной, но все-таки итоги рабочего саммита с одной стороны продемонстрировали озабоченность Москвы в отношении политического кризиса в Республике Беларусь, а с другой стороны, беседа Путина с Лукашенко позволила прийти к определенным выводам в отношении политических перспектив первого белорусского президента.





Прежде всего, проявилось то, что Москва имеет претензии к Лукашенко, чья совершенно безумная политика и привела к полномасштабному кризису в стране. Но белорусский кризис уже существует и активно втягивает в свою орбиту не только соседние страны, но и Москву с Вашингтоном. Исходя из создавшейся ситуации российское руководство подошло к проблеме с позиций геополитики и собственных национальных интересов:





- перспектива получения на своих западных границах «Украины-2» считается в Москве недопустимой;





- выход Минска из "союзного государства" и ЕАЭС, а также ОДКБ, наносит смертельный удар по интеграционным процессам на постсоветском пространстве;





- силовое отстранение Лукашенко от власти неприемлемо для Москвы, которая в свою очередь отстаивает принцип соблюдения Конституции на внутриполитической арене и международного права на международной;





- белорусский кризис поставил под вопрос концепцию внешней политики России в регионе, так как несмотря на то, что РФ два десятилетия интенсивно вкладывала в развитие Беларуси огромные ресурсы и оказывала не имеющей аналогов в мировой истории экономическую поддержку, жизненный уровень населения страны остался низким, процесс деиндустриализации в РБ приобрел необратимый характер, а внешняя политика правительства Лукашенко до авугуста 2020 года приобрела откровенно антироссийский характер. В итоге российская политика в РБ закончилось настоящим кризисом с многотысячными уличными акциями.





Рано или поздно в этом политико-экономическом ребусе придется разбираться, но пока Москва воспринимает белорусский кризис в качестве попытки выбросить Россию из Восточной Европы. Понятно, что, когда в начавшейся игре уже сделаны столь высокие ставки, вопрос о симпатиях или антипатиях граждан Беларуси к России оставляется на втором-третьем плане или вообще игнорируется.





Естественно, данные подходы российского руководства открыты для критики. В частности, автор этих строк последние 5-6 лет неоднократно обращал внимание на то, что политика всепрощенчества в отношении Лукашенко в сочетании с нежеланием Москвы работать с лидерами мнений в Беларуси в среднесрочной перспективе гарантирует появление «Украины-2».





Вызывает возражение и популярный в российской элите интеграционный «уклон», так как начав осенью 2018 года процесс санации союзных отношений в формате экономической интеграции России и Беларуси, Москва фактически признала, что никакой российско-белорусской интеграции не существует, за исключением т.н. «социального пакета», который на деле оказался набором льгот для белорусских гастарбайтеров (700 тыс.). Иными словами и в данном случае речь идет об интеграционном мифе, подкрепленном российскими дотациями.





В российской политике сейчас активно обсуждается тезис о том, что свержение Лукашенко приведет к аналогичным силовым формам смены власти в России. Напомним, что Лукашенко, заявив 4 августа в рамках своего послания, что ««Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», все-таки смог навязать данный тезис российским властям и российскому политическому классу.





Однако данное утверждение спорно, так как оно только частично отражает политическую обстановку в РФ, где процесс накапливания оппозиционного потенциала продолжается. В Кремле считают, что победа белорусской революции оппозиционные процессы в России ускорит. Однако пока трудно утверждать, что они несут реальную угрозу действующему президенту России.





Не стоит забывать и то, что за исключением политических маргиналов и белорусского лобби, Лукашенко воспринимается российским политическим классом и обществом в качестве обезумевшего от страха кровавого диктатора, которого необходимо удалить от власти немедленно.





С начала XXI века на постсоветском пространстве прошел уже добрый десяток «цветных революций» и они только способствовали укреплению российской власти. Не стоит забывать и то, что в России, где голоса в избирательных комиссиях не без скандала, но все-таки считают, нет причины для «цветной революции» или она пока крайне незначительна. Но в то же время мы должны понимать, что любую власть, даже самую демократичную, беспокоит революция, если она бушует у соседей.





И самое главное: нельзя белорусскую революцию считать исключительно «цветной», которая, по идее, должна сопровождаться геополитическим поворотом. Продолжающиеся в Беларуси акции протеста говорят о совершенно иной причинно-следственной связи.





Если в классической «цветной революции» выборы и их итоги являются причиной свержения властей, обманувших избирателей и на этой основе потерявших доверие народа, то в белорусском варианте выборы оказались лишь поводом или своеобразным политическим стартом для настоящего народного восстания против диктатуры Лукашенко.





Индикатором является то, что от акции до акции выборы упоминаются все реже, о конституционной реформе протестующие вообще не вспоминают, но вот требование отставки Лукашенко становится национальной идей, продолжающей объединять широкие слои населения вне зависимости от политических взглядов. Можно утверждать, что

единство белорусского народа обеспечивается ненавистью к первому белорусскому президенту.





Сочи: украинский опыт





Напомним, что после киевского майдана в российском политическом классе преобладали очень негативные и даже алармистские настроения. Однако, как оказалось, со временем Москва смогла извлечь свои выгоды, включая экономические, от т.н. «ухода» Украины.





Кроме того, выбранный Киевом формат своего позиционирования на международной и региональной арене привел к политическому тупику, что в перспективе сказалось как на экономике Украины, так и на современном политической дизайне республики.





Украинский кризис распался на ряд ставших привычными конфликтов, включая проблему Донбасса, который Россия с выгодой для себя использовала, начиная от получения славянской миграции до политики импортозамещения.





В итоге, украинский «опыт» оказался негативным в большей степени для Европы, что в свою очередь, через шесть лет сказалось на уровне поддержки Евросоюзом уже белорусской революции.





Сочи: поддержка Лукашенко?





Пересчитаем бонусы, которые получил Лукашенко в Сочи.





Прежде всего, речь идет о легитимизации Лукашенко в качестве президента РБ. Москва признала итоги выборов и отметает все разговоры о смене власти вне конституционных процедур.





Реплика





При этом сразу отметим, что своим признанием избрания Лукашенко Москва взяла на себя ответственность за все его действия в отношении протестов и их участников. Видимо, при этом некая договоренность между Путиным и Лукашенко в отношении уличных акций имеется.





Свидетельством того является то, как Лукашенко интерпретировал на встрече с президентом России акции в белорусской столице: "Да, и в субботу - в воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части, но, главное, я это постоянно говорю, не переходить черту".





Напомним, что при этом действующий белорусский глава государства говорил об акции протеста от 13 сентября, во время которой белорусский ОМОН запихнул в автозаки более 500 человек. Понятно, что Лукашенко лгал Путину о неких «гуляниях» жителей Минска, окруженных колючей проволокой и БТРами, словно белорусская столица – огромный концлагерь.





Однако Путин, который не имеет каких-либо иллюзий в отношении способностей Лукашенко подставлять Россию, мгновенно ухватился за уверенность Лукашенко в том, что его власти ничего не угрожает и немедленно отправил домой резерв российских силовиков, сосредоточенный в августе на границе России и Беларуси. В Евросоюзе вздохнули – второго Крыма не будет.





Причины признания





Возвращаясь к вопросу о признании белорусских выборов, вновь всплывшем на российско-белорусском саммите 14 сентября, напомним, что признания итогов голосования добивались с двух сторон. Минск держал в заложниках 32 гражданина России (это только потом Лукашенко утверждал, что он бы ни в коем случае не выдал бы россиян Украине), а в Москве в то время возобладало мнение, что «слабый» Лукашенко будет более покладист для российско-белорусской экономической интеграции.





Исходя из данного тезиса непризнание Лукашенко как говорится мгновенно обрезало для России двадцать лет интеграции и ставило вопрос о «выброшенных деньгах и ресурсах». Любопытно то, что никакая российско-белорусская интеграция за прошедшие 20 лет так и не началась, но данный факт во внимание не принимался.





Итак, обратим внимание на то, что в августе 2020 года решения Москвы и Минска носили исключительно политический ситуационный характер и никак не основывались на реальных итогах голосования.





Встреча в Сочи 14 сентября должна была прояснить отношение Москвы уже не к итогам голосования, а к шестому сроку Лукашенко. Дело в том, что последовавшие после выборов бесконечные акции протеста поставили под вопрос возможность Лукашенко удержать власть. В принципе, именно за глобальной поддержкой и защитой своего шестого срока и приехал Лукашенко в южную столицу России.





«Не жилец»





Проблема в том, что как бы не твердили белорусские СМИ и российские федеральные каналы о «несомненной» победе Лукашенко, благодаря уличным выступлениям в белорусских городах в российском политическом классе сформировалось мнение о том, что Лукашенко «не жилец» и обречен на катастрофу.





Отсюда и крайне негативное отношение российской общественности к какой-либо финансовой поддержке прогнившего белорусского авторитарного режима. Напомним, что в Сочи Лукашенко был обещан кредит в 1,5 млрд. долларов, что вызвало возмущение в Москве и российских регионах.





Реплика





Негативное отношение в России к кредиту Лукашенко напомнило о скандале декабря 2013 года, когда Янукович выпросил у Кремля первый транш 15-миллиардного кредита – 3 млрд. долларов США. Тогда, больше шести лет назад, российский политический класс успокаивал Д. Медведев, утверждавший, что кредит Януковичу представляет из себя долговые расписки, которые в случае форс-мажора можно будет продать на мировых финансовых площадках.





Через год стало ясно, что долговые расписки Януковича никому не нужны и Россия потеряла эти деньги.





Светлана Тихановская 20 сентября намекнула на аналогичный итог кредитования Лукашенко, отметив, что «в глазах людей у Лукашенко нет легитимности, они его не выбирали. И, когда человек берет кредит, а отдавать этот кредит должны белорусы, которые не признали и не признают этого человека, то о чем может идти речь?»





Судьба «кредита Лукашенко»





После 14 сентября российские власти, всегда чутко относившиеся к реакции общества, в различных формах тут же включились в дискуссию вокруг «кредита Лукашенко», заверяя, что с одной стороны кредит носит стабилизационный характер, так как Россия не заинтересована в белорусском дефолте, а с другой стороны, уверяя, что кредит не обременен какими-либо политическими условиями.





Последнее заявление из уст Д. Пескова вызвало еще большие пересуды, так как вообще-то в России, да и кое-кто в Беларуси, ждали своеобразной сделки: кредит в обмен на конституционную реформу. Но этого не произошло.





В итоге, получилось, как всегда. Кредит вроде выдан, но его как бы и нет. 16 сентября Лукашенко подтвердил, что 2/3 кредита в текущем году останутся в Москве:





«Должен вам сказать, что это было мое настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит - в этом году мы миллиард должны были им [РФ] по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования».





Иными словами, от Антона Силуанова (министр финансов РФ) «живых денег» Лукашенко не получит, так как остающаяся часть кредита пойдет Газпрому в оплату за уже поставленный в РБ российский природный газ.





Суета вокруг «кредита Лукашенко» является индикатором того, что уличные протесты против диктатуры, безусловно, досаждают белорусскому руководству, но есть проблемы еще более сложные и неотвратимые.





Несмотря на то, что Лукашенко надувает щеки, утверждая, что деньги на расчет с кредиторами у него есть («При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард»), на самом деле

Лукашенко банкрот и кредит был ему нужен просто позарез.

Напомним, что еще в феврале текущего года, т.е. до эпидемии коронавируса и предвыборной кампании Лукашенко потребовал от Москвы рефинансировать кредитную задолжность.





Так что разочарование Лукашенко понятно. Ему для стабилизации экономической ситуации в Беларуси были необходимы как минимум 4-5 млрд. долларов США, о чем совершенно справедливо заявил Я. Романчук





Итак, выделяемый кредит является политическим решением. Свидетельством политического формата является то, что для того, чтобы Минфин России оформил кредит Минску, в РФ должны быть изменены некоторые законодательные ограничения.





Нет сомнений, что данные ограничения будут сняты, так как Москве очень не хочется, чтобы в Минске упрекали Россию, что она финансовой «удавкой» душит Лукашенко, когда он из "последних сил" отбивается от «цветной революции».





Иными словами, Москва, увеличив общую задолжность Минска перед российским бюджетом, продолжила тактику «тупого лобзика», которая в условиях белорусского политического кризиса превращается в нестерпимую для Лукашенко пытку - реальной помощи с Востока не пришло.





Сочи: риски





Главная задача российско-белорусского саммита – поиск легального выхода из создавшейся в РБ ситуации, балансирующей на грани гражданской войны.





Фактически 14 сентября Путин поставил перед Лукашенко задачу конституционной реформы:





«Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую ваши представители изложили в ОБСЕ в последний раз в этой связи — в связи с работой над Конституцией. Уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда.





Уверен, что, имея в виду ваш опыт политической работы, работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне. И это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, и создаст условия для дальнейшего развития»





Вынуждены обратить внимание на некоторые нюансы данного заявления президента России. В частности, он фактически назначил или утвердил главу Комиссии по реформе Конституции – заместителя Конституционного суда. При этом отметил, что реформа Конституции «позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны».





Иными словами, Путин настаивает на эволюции белорусского авторитарного режима (!). При этом понятно, что в этом случае Лукашенко теряет власть автоматически, так как он как раз несменяемый авторитарный лидер. Это принципиально важно, так как сейчас с полным основанием можно утверждать, что Москва потребовала от Лукашенко, чтобы он подготовил свой уход с поста президента РБ.





В итоге





После российско-белорусского саммита политическая ситуация в Беларуси запуталась окончательно. Лукашенко заверил Путина, что в стране будет проведена Конституционная реформа, в результате которой, на пост президента Беларуси будет избран другой человек. Скорее всего, в Москве ожидают, что на белорусском политическом поле появится преемник Лукашенко.





За неделю после возвращения из Сочи Лукашенко успел выступить перед "активом", где ни слова не сказал о своих ошибках, но зато раскрыл глобальный заговор против Беларуси, т.е. против его власти, провести женский шабаш с «женами офицеров» и продолжил террор против акций протеста (19-20 сентября).





Но вот время для того, чтобы объявить начало Конституционной реформы у Лукашенко не нашлось. Иными словами, Лукашенко с одной стороны уже обманул Москву и намерен и дальше обманывать Россию, а с другой стороны искать оправдания сохранения своей власти ссылками на военную угрозу со стороны блока НАТО.





Возникает естественный вопрос: кому нужна в Беларуси Конституционная реформа под руководством Лукашенко? На акциях протеста, проходящих в белорусских городах, люди не требуют Конституционной реформы, а в формате народного восстания настаивают на отставке Лукашенко.





Просто и понятно…









А. Суздальцев, Москва, 20.09.2020