Ряд сайтов попали в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» 21 сентября, передает tut.by





Список с этими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.





Итак, в черном списке сейчас находятся ресурсы:





belarus-future.org

dapamazhy.by

bysol.by





Благотворительный фонд «Беларусь будущего» был основан Валерием Цепкало. В его целях прописано, что фонд оказывает поддержку развития демократии и инициатив активного гражданского общества в Республике Беларусь, а также занимается предоставлением «гуманитарной, юридической и финансовой помощи гражданам Республики Беларусь, пострадавшим от политических репрессий и политических преследований».





Платформа Дапамажы.by предназначена «для помощи людям, пострадавшим из-за своей активной гражданской позиции (и не только им)». Цель — «позволить людям помогать друг другу финансово без посредников».





И фонд солидарности BYSOL собирает деньги на помощь тем, кто остался без работы по политическим причинам.





Отметим, что 10 сентября Министерство юстиции Беларуси напомнило об административной ответственности для организаторов и участников незарегистрированных фондов в поддержку протестующих.





Напомним, 21 августа в Беларуси было заблокировано более 70 сайтов.





В списке оказались как СМИ: «Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио» и другие, — так и сайты общественных инициатив: правозащитный сайт sprin96.org, платформы «Голос» и «Зубр» и другие.





Мининформ блокировку никак не прокомментировал. Позже один из владельцев заблокированного ресурса получил приказ Мининформа, где объяснялись причины.





28 августа в Беларуси также ограничили доступ к сайтам naviny.by и NN.by. Это пояснили тем, что на интернет-ресурсах naviny.by и nn.by за период с 13 по 28 августа 2020 года опубликован «ряд статей, негативно характеризующих ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитирующих деятельность государственных органов, в том числе правоохранительных органов».





Напомним, любая блокировка легко обходится при помощи прокси-серверов, торрентов и т.п.