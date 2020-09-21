Светлана Тихановская обаяла глав европейской дипломатии





"Я рад, что мы смогли встретиться со Светланой Тихановской часами ранее перед Советом, участники имели возможность встретиться с ней, и она представила отчет о событиях в Беларуси", - заявил после встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.





"Мы впечатлены мужеством белорусского народа, особенно белорусской женщины, которая демонстрирует способность к настоящему руководству", - подчеркнул Боррель.





По его словам, ЕС продолжит "поддерживать всеобъемлющий национальный диалог и право белорусского народа на свободные и честные выборы".





"И это не может рассматриваться, как вмешательство во внутренние дела (Беларуси - Прим.)", - сказал Боррель.





О поддержке лидера белорусской оппозиции заявил и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс





"Мы только что провели встречу со Светланой Тихановской, она повторила, чего она ожидает от Европейского союза", - сказал Линкявичюс





Он отметил, что действия ЕС будут выражены не только в санкциях, но и в "поддержке гражданского общества, свободы СМИ".





По мнению Линкявичюса, у властей Беларуси "нет морального права говорить от имени народа, решать что-то, подписываться под тем, что действующий президент (Александр Лукашенко - ИФ) предположительно планирует делать".





Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто так же выразил поддержку Тихановской.





"Утром у нас была замечательная встреча с лидером оппозиции Светланой Тихановской, ранее я встречался с ней в Вильнюсе. Важно, мы ищем пути поддержки мирных демонстраций и оппозиции, а также свободных и честных выборов в будущем в Беларуси", - заявил Хаависто.





Глава МИД Румынии Богдан Ауреску в свою очередь выразил "признательность" белорусскому народу, который, несмотря ни на что, отстаивает свои права.





Поддержку белорусской оппозиции также выразили главы МИД ФРГ и Австрии Хайко Маас и Александр Шалленберг.





Среди главных пунктов повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в понедельник будет ситуация в Беларуси, а в разделе "текущих дел" министры обсудят международные последствия "дела Навального".