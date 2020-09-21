Остались ли у белорусов хоть какие-то права и можно ли их защитить?

Это стало вызовом не только для гражданского общества страны, но и для отечественных правозащитников.





О чем свидетельствует такое количество задержанных и такой уровень репрессий против несогласных с действиями власти? Остались ли у белорусов хоть какие-то права и есть ли возможность их защитить?



