Остались ли у белорусов хоть какие-то права и можно ли их защитить?
По подсчетам правозащитников, за время протестов количество задержанных превысило 12 тысяч человек. В новейшей истории Беларуси такого уровня репрессий никогда не было.
Это стало вызовом не только для гражданского общества страны, но и для отечественных правозащитников.
О чем свидетельствует такое количество задержанных и такой уровень репрессий против несогласных с действиями власти? Остались ли у белорусов хоть какие-то права и есть ли возможность их защитить?
На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает руководитель лишенного регистрации правозащитного центра ”Весна" Алесь Беляцкий.
13:16 21/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение