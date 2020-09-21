



Утверждается, что на первом этапе учения войска на Брестском полигоне отработали учебно-боевые задачи по "контртеррористической" тематике. "В том числе были отработаны вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований на территории западных районов страны", сообщает военное ведомство.





Второй этап пройдет в период с 22 по 25 сентября.





"Основной направленностью практических действий войск при этом станет ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства.





В нем примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.





Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники, - говорится в сообщении.





Для отработки практических действий войск (сил) будут задействованы:





230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, полигоны Брестский, Гожский и 210-й авиационный полигон Ружанский.







