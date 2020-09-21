Официально: вчера по стране было задержано 442 человека

Милиция на воскресных акциях в Беларуси задержала 442 человека за нарушения закона о массовых мероприятиях, сообщила в понедельник официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





"Вчера, 20 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тысяч человек. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 442 гражданина, из них в 226 в Минске", - сказала она.





Чемоданова отметила, что "до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек".





В Беларуси уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.