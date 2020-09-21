



В частности, он сказал:





"Реакция Евросоюза на нарушения прав человека, наша реакция на нарушения суверенитета и суверенных прав стран-участниц ЕС, наша реакция на любое нарушение наших фундаментальных ценностей и принципов — все это не может делаться на заказ. Здесь должна быть последоваьельность", - цитирует министра @radiosvaboda





При этом он заявил, что Кипр выполнит решение Совета ЕС.





Напомним, Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.





10 сентября Кипр уже налагал вето против планируемых санкций против официального Минска. Тогда стало известно, что Кипр заблокировал введение санкций после визита туда главы российского МИД Лаврова.





Заметим, что после этого Кипр также заявлял, что не будет блокировать "белорусские санкции".





Так что чем закончится история с Кипром и "белорусскими" санкциями на этот раз, пока непонятно







