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Польша, Литва и Румыния предлагают Евросоюзу дать Беларуси безвиз

Совместное заявление глав трех стран было распространено в понедельник 21 сентября.



Польша, Литва и Румыния предлагают Европейскому союзу дать Беларуси безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО. Об этом сказано в совместном заявлении президентов трех стран, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что, поддерживая народ Беларуси, Европейский союз – как крупная мировая экономическая держава – должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований», – сказано в заявлении.

Авторы считают, что пакет должен включать, в том числе: «содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО; безвизовый режим при наличии необходимых условий; содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси».

Кроме того, в заявлении предложено включить в пакет помощи «доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси, увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций».
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