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Медики в сговоре? Солигорский шахтер отказался выходить из шахты в знак протеста - его на скорой везут в психушку

(обновляется) Солигорский шахтер Олег Кудёлка отказался выходить из шахты на поверхность в знак протеста. Позже его подняли на поверхность принудительно, посадили в машину "скорой помощи" и в сопровождении машины с неизвестными номерами везут в психо-неврологический диспансер.

Медики в сговоре? Солигорский шахтер отказался выходить из шахты в знак протеста - его на скорой везут в психушку
Олег Кудёлка
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Об этом сообщает стачком ОАО «Беларуськалий».

В своем обращении он требует отставки гендиректора «Беларуськалия» Ивана Головатого, освобождения задержанных стачкомовцев и прекращения давления на них, а также прекрадения репрессий силовиков против мирного населения.



Олег Куделко также передал на землю записку, в которой написал, что присоединяется к забастовке и отказывается подниматься на землю до выполнения требований. 


Среди требований:

Отставка генерального директора ОАО» Беларуськалий " Ивана Головатого;
Освобождение всех задержанных страчкомовцев "Беларуськалия";
Прекращение давления на членов страчкома и их семьи;
Прекращение увольнения бастующих сотрудников "Беларуськалия";
Остановить произвол силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения.

Как передает Свабода, по словам сотрудников 4-го рудоуправления, в шахту поехали начальник рудника, главный инженер, главный энергетик и инженер техники безопасности.

Со слов супруги Татьяны такой протест Олег хотел выразить ещё сразу после 9-10 августа против зверств со стороны преступной власти в отношении мирного населения Беларуси, пишет Стачком Беларусбкалия.

Олегу Кудёлка 22 сентября исполняется 43 года, он воспитывает 3 детей.

10 сентября протестовал солигорский шахтер Юрий Корзун. Он приковал себя к горнодобывающему оборудованию в шахте на глубине 305 метров, через несколько часов цепь разрезали специальным инструментом, а шахтера вынесли из шахты.

Тем временем у шахты собрались люди поддержать протест Олега Кудёлко. Как передает Стачком Беларуськалия, к шахтному стволу подъехала скорая помощь. Медик зашла в надшахтное здание. На выходе стоит сотрудник милиции.

Позже у 4-ого рудоуправления появился бус на транзитных номерах. По данным Стачкома, возможны массовые задержания.

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Их шахты вышли люди - много спасателей и людей в белых касках. Кого-то посадили в скорую. 

Для задержания мирных граждан, собравшихся поддержать шахтера, прибыли силовики. Они угрожают задержаниями мирных граждан, приехавших поддержать Олега.

Олег Куделко, который сегодня с знак протеста отказался подниматься из забоя, позвонил жене и рассказал, что его подняли на поверхность принудительно, посадили в машину "скорой помощи" и в сопровождении машины с неизвестными везут в психо-неврологический диспансер, передает Стачком "Беларуськалия".

После этого Стачком сообщил в своем телеграме: "Нас задерживают. Всех"
"Белорусский партизан"
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