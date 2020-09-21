Продались за 30 себреников? Кипр снова поддержал режим Лукашенко





Представитель Никосии наложил вето на проект штрафных мер в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе, передает telegraf.by





«Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий», — цитирует агентство DPA европейского дипломата, который пожелал остаться неназванным.





В то же время Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.





В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары. Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит «угрожать безопасности и суверенитету» Кипра, заявил Бон после переговоров с главой кипрского МИДа Никосом Христодулидисом.





Конфликт между Турцией с одной стороны и Грецией и Кипром с другой разгорелся летом, когда Анкара отправила исследовательское судно Oruc Reis проводить геологоразведочные работы близ греческого острова Кастелоризо в сопровождении военных судов. В результате турецкие и греческие вооруженные силы были приведены в состояние повышенной боеготовности.





Санкционный список ЕС включает примерно 40 человек, ответственных за фальсификацию белорусских выборов и насилие против мирных демонстрантов. Он не может вступить в силу уже около двух недель, так как решение об этом должно быть принято единогласно всеми 27 странами ЕС.





10 сентября Кипр уже налагал вето против планируемых санкций. Тогда стало известно, что Кипр заблокировал введение санкций против режима Лукашенко после визита туда главы российского МИД Лаврова.