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ООН отказалась рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отказался рассмотреть запрос США о восстановлении санкций против Ирана в рамках резолюции 2231.


Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее письмо генсек направил председателю Совета Безопасности ООН. Он отметил, что, несмотря на поданное США ранее уведомление о неисполнении Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), СБ ООН "не предпринял никаких действий".

"Есть неопределенность в отношении того, действительно ли был начат процесс, изложенный в пункте 11 резолюции 2231. <...> Генеральный секретарь не в том положении, чтобы действовать так, будто такой неопределенности не существует", — отмечается в письме.
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