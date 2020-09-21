



Встреча состоится в понедельник, 21 сентября, в Литве, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.





Предполагается, что Натан Сейлс встретится с членами гражданского общества Беларуси, чтобы «обсудить, как США могут поддержать требования белорусского народа провести свободные и честные выборы и покончить с насильственными репрессиями белорусских властей после выборов», — указано в сообщении.





Если называть должность Натана Сэйлса полностью, то он - исполняющий обязанности замминистра США по вопросам безопасности, демократии и прав человека, посол по особым поручениям по вопросам борьбы против терроризма Госдепартамента США. Так что скорее, речь на встрече в Вильнюсе пойдет о демократии и правах человека в Беларуси, нежели о терроризме.