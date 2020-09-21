











Алиев считает, что премьер Армении Никол Пашинян "сознательно провоцирует" Азербайджан, чтобы эскалировать карабахский конфликт: "Армения проводит незаконное заселение. Это противоречит всем международным конвенциям <...> это – преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях – преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это – провокация, нас втягивают в провокацию".





По мнению Алиева, одной из причин стычек на границе Армении и Азербайджана в июле было желание Еревана "прозондировать, какой будет реакция ОДКБ": "Потому что они готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас <...> Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения".



