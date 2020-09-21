Беларусь не сдается

Чтобы оттеснять протестующих, в Минск еще с утра стянули бронетехнику, кроме того силовики использовали психологические приемы. Из динамиков, установленных на бронированной машине, раздавались патриотические песни, причем так громко, что собравшиеся просто не могли общаться между собой.





Правоохранители включили песню «Любимую не отдают», которую совместно записали известные белорусские и российские исполнители: Николай Басков, Филипп Киркоров, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие.





Фраза «любимую не отдают» принадлежит Александру Лукашенко: впервые он произнес ее еще 4 августа, то есть до дня голосования, а затем неоднократно повторял в различных выступлениях. Ответом на нее стал лозунг протеста "Если любишь - отпусти". Но Александр Лукашенко ведет себя как семейный тиран, который готов мучить, избивать, шантажировать, терроризировать "любимую", но ни в коем случае не отпустить.





В Минске протестующим в основном преграждали дорогу, хватали в атозаки, а вот Брест опять отличился неадекватностью. Там ОМОН применил светошумовые патроны и слезоточивый газ. В Жодино эффектную картинку создали сами протестующие. На акции памяти погибшего при загадочных обстоятельствах активиста Никиты Кривцова они подожгли автомобильные покрышки, от которых в небо поднялся столб черного дыма.





#1#





Что касается численности протестующих, то данные о ней, как всегда, противоречивы. Если «Наша Нива» оценила ее в 150 тыс. человек, то агентство «Интерфакс» — примерно в 50 тыс. Как бы то ни было, но 100-тысячная демонстрация в Минске была. На шестую неделю протестов это очень много. И уж точно больше, чем любая акция, собранная в поддержку действующей власти. И точно больше, чем любая акция оппозиции за последние 20 лет до нынешних выборов.





Светлана Тихановская обратилась к тем, кто на марш солидарности не вышел: «Прямо сейчас тысячи человек вышли смело отстаивать свою волю на улицы своих городов. Я же хочу обратиться к тем, кто не решился это сделать. Я понимаю это. И я верю в каждого белоруса и поддерживаю всех вас,— заявила она в воскресенье.— Если вы не можете идти на улицы — вы все равно можете быть полезны. Вы можете придумывать идеи для плакатов, шить флаги, помогать вызволять близких, поддерживать информационно».





Сотни тысяч белорусов именно так и поступают. То, что минский марш справделивости в минувшие выходные был менее малочесленен означает только то, что протестующие берегут силы для более важных поводов - ведь Лукашенко со дня на день должен назначить дату инаугурации.