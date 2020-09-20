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Правозащитникам известно о более чем 110 задержанных на акциях протеста в воскресенье

Правозащитники "Весны" сообщают о более чем 110 задержанных в республике на несанкционированных акциях в воскресенье.


По информации правозащитников, в столице задержано 67 человек, в том числе гражданин России, а также доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев. В регионах задержаны 45 человек. Некоторые уже отпущены из милиции.

Среди задержанных - член Координационного совета и член штаба Светланы Тихановской Олег Моисеев.
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