Глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий рассказал Настоящему Времени о репрессиях в стране и работе правозащитников в этих условиях.

– Власти сообщили, что 430 задержанных на вчерашней акции солидарности женщин. Вы знаете, сколько из них до сих пор остаются в следственном изоляторе?





– По сообщению МВД, 430 задержанных. Можно верить этим цифрам. По нашим спискам – около 400 человек, но понятно, что не всех могли поймать. 415 из них – это как раз задержанные в Минске во время "Женского марша", несколько человек подхватили во время дворовых собраний, которые вчера в десятке местах в Минске проходили. В том числе были задержаны известные музыканты – Александр Помидоров и его коллега, которые играли дворовый концерт. Их арестовали, как раз они поехали на Окрестина.





Я, логически рассуждая, думаю, что на Окрестина поехали как раз мужчины, количество людей, которые арестованы, остались до суда в понедельник или во вторник, там немногим более 20. На всех остальных составили протоколы о нарушении закона о массовых мероприятиях, их будут судить на следующей неделе. Это не значит, что их выпустили – и все для них закончилось. Вероятно, эти сутки будут кончаться для них или арестами, или штрафами как минимум.





– Когда появляется очень много информации о задержанных, иногда ты тонешь в этом потоке цифр. Хочу спросить у вас, как у человека, который, очевидно, эту информацию контролирует. Если говорить о протесте с самого начала, с президентских выборов, сколько людей остаются в следственных изоляторах, они до сих пор забиты, как это было в первые дни?





– Под административным арестом находятся несколько сот человек. Понятно, что эта цифра все время меняется, потому что дают разные сроки – кому 5, кому 8, кому 15 суток. И несколько сот человек сейчас находятся как в Минске, так и в других городах Беларуси, потому что идет такой очень сильный прессинг на местных активистов, на тех людей, которые участвовали в акциях, которых вычисляли по фотоснимкам и осудили за последнюю неделю.





Также большое количество людей было выпущено с протоколами на руках, тоже несколько сот человек, которых будут еще судить. Поэтому и приемник-распределитель в Минске, и тюрьма в Жодино, где тоже содержат административно арестованных, довольно сильно наполнены. Но учитывая, что сегодня буквально через час начнется в Минске очередная массовая акция, и по той информации мы видим, что опять милиция, спецназ, внутренние войска выдвинулись на позиции, опять, наверное, будут какие-то задержания. Я думаю, что эти места будут достаточно плотно набиты, наполнены. Но если не будет хватать мест, то, опять же, наверное, часть людей будут выпускать с протоколами на руках. Пока что у нас идет такая смешанная политика.





Вообще количество людей, которые прошли через административные задержания или просто задержания, сейчас зашкаливает. Такого, на самом деле, не было в истории Беларуси никогда. Перед днем выборов прошли примерно 1700 человек через задержания. После 9 августа – уже под 12 тысяч. Мы просто имеем какие-то колоссальные цифры людей, но люди не сдаются, люди продолжают сопротивляться, и эта цифра не окончательная.





– Это привычный масштаб для Беларуси, или это небывалое что-то в истории страны?





– Это невероятный масштаб. Обычно даже в президентские годы, в 2006 году или 2010-м, у нас за год было до 3 тысяч людей, которые подвергались репрессиям. Но сейчас ясно, что тут пошли цифры совсем другого порядка. И что самое неприятное и самое опасное – это уголовные дела. Сейчас примерно по политическим мотивам сидят в СИЗО или находятся под подпиской, это значит, что люди находятся в уголовном деле, но в то же время находятся дома, примерно около 300 человек.





На прошлой неделе, к сожалению, и наша коллега из правозащитного центра "Весна" Мария Рабкова тоже была арестована, ее обвиняют в финансировании массовых беспорядков. Это полный абсурд. Она координатор волонтерской службы "Весны", которая реально мониторила ситуацию во время митингов, которая помогала людям, которые находятся в тюрьме сейчас, они формировали передачи, собирали информацию про задержанных. Это абсолютно чистая, 100%-я правозащитная работа, но тем не менее эти репрессии коснулись уже и правозащитников.









– Это разрозненные уголовные дела, или по примеру России, когда есть одно большое дело, и по нему десятки человек арестованы?





– Тут разного вида дела будут. Некоторые – группы, некоторые – единицы. Но уже понятно, что это сотни отдельных дел. Кстати, в Молодечно одно такое уголовное дело уже началось на прошлой неделе, там судят двух человек, которых обвиняют в том, что они оказали сопротивление ОМОНу в то время, когда ОМОН выхватил пистолет, реальный боевой пистолет. Такой случай был известный в июне, во время избирательной кампании. Сейчас время пришло к суду. Из этих двух обвиняемых одного взяли под стражу просто во время суда, второй пока находится на свободе. Сам процесс идет. Но нас ждут в ближайшие месяцы десятки таких процессов, если все-таки власти не изменят свое отношение к акциям и к активистам, которые участвовали в этих акциях.





– Какая судьба у самого известного уголовного дела, касающегося Координационного совета оппозиции, по которому допросили всех лидеров, по которому подозреваемой проходит Мария Колесникова? Оно развивается, будет развиваться, или нужно было всех возможных лидеров оппозиции за пределы страны выгнать, и дальше никого уже это дело не интересует?





– Сейчас из президиума Координационного совета на свободе в Минске находятся два человека: Сергей Дылевский, который отсидел почти месяц на сутках, он один из лидеров стачкома на своем заводе, и Светлана Алексиевич, которую они все-таки пока побаиваются трогать, учитывая, что она – Нобелевская лауреатка.





Остальные члены совета – это почти 50 человек – находятся в Минске. Это те, кто сейчас в Беларуси. Уголовное дело существует, по этому уголовному делу уже поехали в СИЗО три человека: Максим Знак, Мария Колесникова и юрист Марии Колесниковой. Остальные пока что на свободе, но дело реально существует, поэтому будем дальше смотреть, как оно будет развиваться. Кого-то вызывали на допросы. Меня лично, я тоже являюсь членом Координационного совета, еще не трогали, но все может быть.





– Как вообще работает правозащитный центр, ведь это просто круглосуточная работа?





– Мы работаем в этих сложных условиях. В четверг нам вручали премию "Орел" Яна Карского, это очень известный человек, который донес информацию про Холокост во время войны в Англию, США. Он был в концлагере, где готовили евреев к расстрелу. Он подал на Запад эту информацию. Он учредил эту премию. И капитула этой премии решила поддержать морально правозащитный центр "Весна" и всех активистов, которые сейчас сопротивляются этому ужасному полуфашистскому режиму, который сейчас лютует в Беларуси.