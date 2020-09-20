



– Ситуация, кажется, переходит в режим стагнации, но социальная база Александра Лукашенко не расширяется. Она сокращается, – рассуждает аналитик на Эхе Москвы. – Его визит в Москву на этой неделе показал, что Владимир Путин не относится к нему как к брату, даже очень младшему. Неслучайно в аэропорту Адлера в Сочи Александра Григорьевича встречал всего лишь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.





Специалисты по этикету и протоколу прекрасно понимают (и не только специалисты), что это демонстративное унижение. Все-таки г-н Лукашенко пока еще официально президент другой страны, с точки зрения Москвы. Москва же не считает его падшим и павшим президентом. Она подчеркивает, что он легитимный правитель, который, типа, выиграл выборы, во что никто, кроме Москвы, не верит.





Нет, еще Науру, Вануату и Китай, безусловно, тоже разделяют эту версию до поры до времени. Конечно, его должен был встречать хотя бы министр иностранных дел, но министр иностранных дел его не встречал.





Напомним, 14 сентября Александр Лукашенко прилетел в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. У трапа самолета его встречал глава региона, причем и он, и его сопровождение – все были в масках. Переговоры начались не сразу – из-за мер «коронавирусной безопасности», а затем были сдвинуты еще на час.