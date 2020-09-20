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Депутат Мингорсовета просит ее отозвать

Депутат Минского городского совета Ольга Тесакова просит отозвать ее из-за невозможности помочь невинно пострадавшим гражданам от действий силовиков.

Депутат Мингорсовета просит ее отозвать

Об этом она заявила в видеообращении, распространенном в сети, пишет reform.by

«Я депутат Минского городского совета депутатов по Дзержинскому избирательному округу №23 Тесакова Ольга Дмитриевна из-за происходящего в нашей стране месяц назад я написала заявление о досрочном сложении полномочий. Этого оказалось недостаточно», — рассказала Ольга.

«В рамках беларусского законодательства, которое действует только в необходимых для этого ситуациях, депутат может досрочно сложить полномочия в случае болезни, по решению суда в следствии уголовного дела или путем отзыва, инициированного избирателями. При этом отзыв должен иметь под собой четкие основания и прецеденты неисполнения обращения граждан», — объяснила отказ горсовета в ее желании сложить полномочия.

«Я считаю, что в текущих обстоятельствах информационную повестку насилия, совершенного над мирными гражданами, невозможно перебить ремонтом лавочек или открытием нового детского сада. Безопасность, право на уникальность, справедливость и честность — это те вещи, которые на сегодня должны определять КПД депутата. Находясь в здравом уме, трезвой памяти и не под давлением я признаю свою несостоятельность как депутата. Свою неспособность помочь всем невинно пострадавшим и осужденным во время акций и шествий. Если вы согласны со мной, если вы верите, так же как и я, что 2 + 2 = 4, а не 5, вы знаете, что делать. Жыве Беларусь», — объяснила свою позицию депутат.

17 августа 2020 года Ольга Тесакова написала обращение на имя председателя Мингорсовета с просьбой досрочно сложить с нее депутатские полномочия. Свое решение она обосновала невозможностью оставаться депутатом в сложившейся ситуации в стране.

Ольга Тесакова была избрана в Мингорсовет в 2018 году и в свои 22 года стала самой молодой депутаткой в совете. На тот момент она являлась студенткой магистратуры экономического факультета БГУ и была известна как член координационного совета при БГУ.
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