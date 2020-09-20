Марш справедливости. Прямая трансляция









По плану протестующим предлагается собраться у Стелы героев на проспекте Независимости, а затем пойти маршем к Верховному суду Беларуси. Участникам протеста предлагают принести к суду плакаты, на которых будут написаны "кандидатуры для народного трибунала", в том числе силовики, которые принимали участие в разгоне протестов.





После Верховного суда протестующие могут снова пойти к резиденции Лукашенко и взять ее в кольцо.





Накануне кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам. "Мы – нация, которая чтит свои традиции, и мне кажется, что лучшая традиция, которая появилась за последнее время, – это выходить на Марши справедливости по воскресеньям. Каждую неделю вы показываете себе и всему миру, что белорусский народ – это сила", – сказала Тихановская.





12:50 Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила сожаление, что глава российского государства Владимир Путин поддержал белорусского лидера Александра Лукашено, "а не белорусский народ". Такое мнение она высказала в интервью агентству РБК. Затронула Тихановская и проблему предоставления Минску кредита в размере 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро), о выделении которого стало известно в Сочи 14 сентября. "Когда человек берет кредит, а отдавать этот кредит должны белорусы, которые не признали и не признают этого человека, то о чем может идти речь?", - отметила она, сочтя, что часть средств пойдет "на уничтожение своих же людей".





19 сентября в Минске и других городах прошло сразу несколько маршей, задержали свыше 300 человек. Легендарную активистку Нину Багинскую отвели в автозак, но вскоре отпустили.





Массовые протесты в Беларуси начались сразу после 9 августа, после президентских выборов, в которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Силовики жестко задерживают участников протестов, среди них и несовершеннолетних. Многие были жестоко избиты. Всего было арестовано свыше 7 тысяч человек. По данным ООН, погибли четыре человека, судьба еще восьми неизвестна.









Краткая хроника протестов минувшей недели