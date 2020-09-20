Марш справедливости. Прямая трансляция
В Беларуси 20 августа проходит Марш справедливости.
"Настоящее время" ведет живую трансляцию:
По плану протестующим предлагается собраться у Стелы героев на проспекте Независимости, а затем пойти маршем к Верховному суду Беларуси. Участникам протеста предлагают принести к суду плакаты, на которых будут написаны "кандидатуры для народного трибунала", в том числе силовики, которые принимали участие в разгоне протестов.
После Верховного суда протестующие могут снова пойти к резиденции Лукашенко и взять ее в кольцо.
Накануне кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам. "Мы – нация, которая чтит свои традиции, и мне кажется, что лучшая традиция, которая появилась за последнее время, – это выходить на Марши справедливости по воскресеньям. Каждую неделю вы показываете себе и всему миру, что белорусский народ – это сила", – сказала Тихановская.
12:50 Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила сожаление, что глава российского государства Владимир Путин поддержал белорусского лидера Александра Лукашено, "а не белорусский народ". Такое мнение она высказала в интервью агентству РБК. Затронула Тихановская и проблему предоставления Минску кредита в размере 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро), о выделении которого стало известно в Сочи 14 сентября. "Когда человек берет кредит, а отдавать этот кредит должны белорусы, которые не признали и не признают этого человека, то о чем может идти речь?", - отметила она, сочтя, что часть средств пойдет "на уничтожение своих же людей".
19 сентября в Минске и других городах прошло сразу несколько маршей, задержали свыше 300 человек. Легендарную активистку Нину Багинскую отвели в автозак, но вскоре отпустили.
Массовые протесты в Беларуси начались сразу после 9 августа, после президентских выборов, в которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Силовики жестко задерживают участников протестов, среди них и несовершеннолетних. Многие были жестоко избиты. Всего было арестовано свыше 7 тысяч человек. По данным ООН, погибли четыре человека, судьба еще восьми неизвестна.
Краткая хроника протестов минувшей недели
- 18 сентября стало известно, что прокуратура в Минске начала разыскивать родителей, которые принимали участие в акциях с малолетними детьми.
- 17 сентября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская анонсировала создание санкционного списка, в который будут включены силовики, участвовавшие в разгоне протестующих против Лукашенко. В тот же день Европейский парламент заявил, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, и призвал Евросоюз ввести санкции против него и поддерживающих его россиян. Лукашенко заявил, что закрывает границы с Литвой и Польшей и усиливает – с Украиной.
- 16 сентября Лукашенко лишил дипломатического ранга чрезвычайных и полномочных послов Павла Латушко и Игорь Лещеня. Павел Латушко был послом Беларуси в Польше, во Франции, в Королевстве Испания и Португальской Республике, занимал должность министра культуры, недавно вошел в состав президиума Координационного совета. Игорь Лещеня – бывший белорусский посол в Словакии – стал одним из первых госчиновников, который поддержал протесты в Беларуси и через два дня после этого заявления подал в отставку.
- Следственный комитет предъявил официальное обвинение одному из лидеров оппозиции, члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Колесникова – один из главных лидеров протеста в Беларуси – арестована и находится в СИЗО. Власти пытались выслать ее из страны, но не смогли: Колесникова порвала белорусский паспорт и отказалась уезжать за границу, как ее соратники, которых все-таки удалось выслать.
- Глава PandaDoc Микита Микадо заявил, что из-за арестов сотрудников компании в Беларуси приостановил проект помощи силовикам, которые решили уволиться на фоне задержаний и избиений протестующих.
- 15 сентября Верховная Рада Украины поддержала введение санкций Евросоюзом в отношении Беларуси и назвала прошедшие там президентские выборы нечестными.
- 14 сентября российский президент Владимир Путин на встрече в Сочи пообещал Лукашенко выделить Беларуси кредит в $1,5 млрд.
12:59 20/09/2020
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