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Тихановская назвала чушью обвинения в планах выйти из союза с Россией

Предложения выйти из союзов с Россией и провести дерусификацию не являются частью ее программы, отметила она в интервью РБК



Кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью РБК сказала, что в ее программе нет положений о выходе Беларуси из союза с Россией.

«Вы меня сейчас поставили в тупиковое положение, потому что не могло с нашего сайта, который был создан для Светланы Тихановской и для ее предвыборной кампании, вести на такие ссылки, — я такого не могла согласовать и не слышала. Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь. Такого быть не могло. Потому что у меня в программе три пункта. И если где-то что-то когда-то и появилось, то это не имеет ко мне вообще никакого отношения», — сказала она в интервью РБК.
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