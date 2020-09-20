МВД Беларуси обещает найти тех, кто "слил" данные сотрудников ведомства
МВД Беларуси отреагировало на публикацию личных данных 1003 белорусских полицейских в Telegram-канале NEXTA.
Об этом заявила прессекретар Министерства Ольга Чемоданова.
По ее словам, в МВД есть все средства и технологии, которые позволят установить и привлечь к ответственности большинство виновных в утечке данных.
Напомним: вчера telegram канал Nexta опубликовал данные 1003 сотрудников белорусского МВД, причастных к задержаниям и избиения протестующих. Авторы канала получили информацию о сотрудниках правоохранительных органов "благодаря кибер-партизанам".
10:20 20/09/2020
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