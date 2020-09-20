+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Число задержанных на Марше женщин в Минске в субботу достигло 390 человек

В субботу, 19 сентября, в Минске прошел традиционный Женский марш, с которым власти попытались расправиться большим числом правоохранителей.

В разгоне женщин вчера личное участие принимал командир минского ОМОН Дмитрий Балаба

Возле ТЦ «Айсберг» в столице произошли массовые задержания, которые проводили сотрудники ОМОНа и люди в оливковой форме и балаклавах.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», по состоянию на утро 20 сентября число задержанных участников Марша уже достигло 390 человек. Несколько граждан были задержаны в регионах.

Задержанных в Миске доставляли почти во все РУВД столицы и большинство после составления протоколов об административном нарушении отпустили на свободу. По данным правозащитников не менее 10 человек были доставлены на Окрестина.

Светлана Тихановская назвала произволом массовые ареста женщин.

«Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков… Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белoрусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать» - заявила она.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]