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Белорусская оппозиция формирует группу для переговоров с властями

Как отметила Анна Красулина в интервью РИА Новости, все персоналии уже обсуждались, но конкретные имена и фамилии пока не называются, чтобы на них не завели уголовные дела. Также она добавила, что в переговорах будут участвовать исключительно те, кто находится на территории Беларуси.


 

"Итоговая цель этой группы – обсудить процедуру передачи власти и передать ее, соответственно, Светлане Тихановской и сформировавшемуся вокруг нее правительству", – заявила Красулина.

По ее словам, состав переговорной группы "может быть объявлен в любой момент". Все зависит от того, когда действующие чиновники будут готовы к диалогу в таком формате.

"Вот если они изъявляют такое желание, Светлана объявляет состав группы, и они садятся за стол переговоров", – пояснила Красулина.

Напомним, что Александр Лукашенко категорически отказывается от переговоров с представителями Тихановской.
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