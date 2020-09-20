



Соответствующее предложение канцлера Австрии Себастьяна Курца украинский политик назвал "хорошим".





"Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке. Народ поднялся против [президента Беларуси Александра] Лукашенко, и все говорит о том, что протест будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно. Очевидно, если ничего не изменится, нам нужно будет искать другую площадку", – подчеркнул Кравчук.





Он добавил, что окончательное решение о переносе принимает ОБСЕ – как модератор переговоров.





"Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно, и решение будут принимать на международном уровне", – сказал глава украинской делегации.





Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ с 31 июля 2014 года.







