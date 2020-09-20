Экс-премьер Украины: У Лукашенко политическая шизофрения





"Это паранойя человека, проигравшего выборы. Это политическая шизофрения. Вы только посмотрите на его язык жестов, на то, какой он дерганый. Он-то знает, что сфальсифицировал выборы, знает, что он их проиграл. Он знает, что люди вышли протестовать против него как авторитарного лидера, который незаконно занимает пост президента", – сказал Яценюк.





Из уст Лукашенко прозвучала фраза о готовности защищать Союзное государство, хотя ранее он постоянно настаивал на суверенитете Беларуси, обратил внимание украинский экс-премьер.





"Он имитировал то, что является самостоятельным лидером, а Путин – ну, не более чем временный партнер... Как можно защищать? Исключительно тем, что Россия отправит свои войска на территорию Беларуси. А это – прямая угроза и для национальной безопасности Украины", – считает политик.





Посла Беларуси уже следовало бы вызвать в МИД и "отчитать за его президента", провоцирующего противостояние с Украиной, дал совет Яценюк.





По его мнению, голосом Лукашенко говорит президент России Владимир Путин, а отношения между ними сейчас – это калька отношений между Путиным и четвертым президентом Украины Виктором Януковичем в 2013 году.





"Украинское государство должно сейчас занять очень четкую позицию в отношении Беларуси. Дело не в Лукашенко. Это еще одна геополитическая игра Владимира Путина. Он является самой большой угрозой для Украины и украинской государственности. Лукашенко – уже марионетка", – отметил бывший глава украинского правительства.





Напомним, что 17 сентября Александр Лукашенко сообщил, что распорядился закрыть границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилитьт". Он также обратился к народам Украины, Польши и Литвы с призывом "не дать безумным политикам развязать войну". Во всех трех странах эти заявления назвали неадекватными.







