+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Почему молчит Захарова, когда в Беларуси избивают людей? МИД России счел приглашение Тихановской на завтрак с министрами стран ЕС вмешательством в дела Беларуси

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что этим приглашением, а также резолюцией Европарламента о непризнании Лукашенко избранным президентом Евросоюз «раскачивает лодку» в Беларуси.

«Заигрывание есовских мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель "для общения" — составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Это — прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году», — говорится в сообщении Захаровой (цитата по ТАСС).

фото: Александр Щербак/ТАСС
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]