Почему молчит Захарова, когда в Беларуси избивают людей? МИД России счел приглашение Тихановской на завтрак с министрами стран ЕС вмешательством в дела Беларуси
Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что этим приглашением, а также резолюцией Европарламента о непризнании Лукашенко избранным президентом Евросоюз «раскачивает лодку» в Беларуси.
«Заигрывание есовских мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель "для общения" — составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Это — прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году», — говорится в сообщении Захаровой (цитата по ТАСС).
фото: Александр Щербак/ТАСС
"Белорусский партизан"
21:22 19/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение