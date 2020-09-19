Почему молчит Захарова, когда в Беларуси избивают людей? МИД России счел приглашение Тихановской на завтрак с министрами стран ЕС вмешательством в дела Беларуси

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что этим приглашением, а также резолюцией Европарламента о непризнании Лукашенко избранным президентом Евросоюз «раскачивает лодку» в Беларуси.

«Заигрывание есовских мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель "для общения" — составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Это — прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году», — говорится в сообщении Захаровой ( цитата по ТАСС).

фото: Александр Щербак/ТАСС