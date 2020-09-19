+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сколько же наёмников у РФ? Турция обвинила Россию в переброске сотен наемников в Ливию

Россия перебросила на восток Ливии несколько сотен сирийских наемников, подготовкой которых занимались российские специалисты. В этом ее обвинило турецкое агентство Anadolu.

Как сообщило агентство со ссылкой на местные источники, в Ливию были отправлены около 400 сирийцев. 18 сентября их перебросили из района неподалеку от города Камышлы, где они проходили обучение под руководством россиян, в сирийскую провинцию Латакия, где располагается российская авиабаза Хмеймим, а оттуда — в Ливию.

Фото: Ayman Al-Sahili / Reuters


«Москва пытается тем самым переломить ситуацию в Ливии, где в последние месяцы Хафтар теряет позиции перед натиском правительственных войск Ливии», — заявило Anadolu.

По данным агентства, каждому из сирийских наемников российские военные выплачивают порядка 1,5-2 тысячи долларов в месяц, пишет lenta.ru

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России. Кроме того, Россию неоднократно обвиняли в том, что в Ливии находятся ее наемники. В частности, утверждалось, что на стороне Хафтара сражаются около 2 тысяч бойцов из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]