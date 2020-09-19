Как сообщило агентство со ссылкой на местные источники, в Ливию были отправлены около 400 сирийцев. 18 сентября их перебросили из района неподалеку от города Камышлы, где они проходили обучение под руководством россиян, в сирийскую провинцию Латакия, где располагается российская авиабаза Хмеймим, а оттуда — в Ливию.





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«Москва пытается тем самым переломить ситуацию в Ливии, где в последние месяцы Хафтар теряет позиции перед натиском правительственных войск Ливии», — заявило Anadolu.





По данным агентства, каждому из сирийских наемников российские военные выплачивают порядка 1,5-2 тысячи долларов в месяц, пишет lenta.ru





В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России. Кроме того, Россию неоднократно обвиняли в том, что в Ливии находятся ее наемники. В частности, утверждалось, что на стороне Хафтара сражаются около 2 тысяч бойцов из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.



