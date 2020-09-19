"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам, - заявил Глаз. Его цитирует госагентство БелТА.





"Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения? После таких шагов уже, по-моему, никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси", - продолжил пресс-секретарь.





Он сообщил, что "принципиальная и понятная позиция" Беларуси по данной теме "уже доведена до представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе".





Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министры иностранных дел стран Евросоюза проведут в понедельник, 21 сентября, встречу с Тихановской.





"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель организует неформальную встречу с госпожой Светланой Тихановской и министрами иностранных дел государств-членов ЕС в понедельник утром в Брюсселе", - сообщил "Интерфаксу" в четверг официальный представитель главы европейской дипломатии Петер Стано.





В этот же день в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, в повестке которого - обсуждение ситуации в Беларуси.