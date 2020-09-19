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Лукашенко сказал: "Перерегистрация партий" - и все подумали об одном

В случае появления замечаний со стороны Министерства юстиции Республиканская партия труда и справедливости обязательно их устранит, но в целом проблем с перерегистрацией данной политической силы возникнуть не должно.


Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» рассказал лидер Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный, комментируя требование Президента Беларуси Александра Лукашенко провести перерегистрацию партий.

«Перерегистрация партий может иметь два сценария: 1. Зачистка политического поля путем ликвидации неугодных. 2. Совершенствование партийного строительства и совершенствование партий для повышения их роли в жизни нашей страны. Надеемся, процесс пойдет по второму сценарию», - отметил он.

Заднепряный считает, что РПТС обязана пройти перерегистрацию.

«Если будут замечания, мы их устраним», - заверил он.

В то же время лидер РПТС прояснил ситуацию касательно подписания членом партии Эдуардом Нарышкиным резолюции о требовании перевыборов.

«В данной резолюции требования проведения новых выборов не соответствуют позиции нашей партии. На сайте РПТС, еще в августе 2020г., обозначена наша позиция: " В срочном порядке создать расширенный Совет с привлечением различных представителей гражданского общества для выработки изменений в Конституцию РБ. После принятия изменений в Конституцию назначить новые выборы Президента и Парламента, не позднее 6-ти месячного срока". Наш представитель, присутствовавший на заседании круглого стола политических партий РБ, обязан был довести нашу позицию остальным участникам совещания. 

Подписант резолюции Эдуард Нарышкин в интервью ТUT.BY обозначил данную подпись, как свою личную позицию. На заседании Политисполкома Партии будет рассмотрен данный поступок», - подытожил он.

Напомним, накануне стало известно о том, что Александр Лукашенко поручил Министерству юстиции тщательно посмотреть на все партии: соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу.
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