На созвоне! Контакты Путина и Лукашенко пока не планируются
Президенты России и Беларуси провели встречу в Сочи в начале этой недели, теперь они могут связываться между собой оперативно в случае необходимости.
Контакты президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируются, но могут возникнуть весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
После выборов в августе президенты России и Беларуси провели несколько телефонных бесед. В понедельник, 14 сентября, в Сочи лидеры двух стран общались почти пять часов, пишет sputnik.by
В ходе переговоров тет-а-тет Путин и Лукашенко затронули предоставление кредита, поставки энергоресурсов и поддержку республике на международной арене, а также ряд других актуальных для Минска вопросов.
"Пока нет, пока не вижу в графике, но они, опять же, могут возникать в течение дня весьма оперативно", – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли на следующей неделе контакты между президентами.
13:18 19/09/2020
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