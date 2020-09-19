+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

На созвоне! Контакты Путина и Лукашенко пока не планируются

Президенты России и Беларуси провели встречу в Сочи в начале этой недели, теперь они могут связываться между собой оперативно в случае необходимости.

Контакты президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируются, но могут возникнуть весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


После выборов в августе президенты России и Беларуси провели несколько телефонных бесед. В понедельник, 14 сентября, в Сочи лидеры двух стран общались почти пять часов, пишет sputnik.by
В ходе переговоров тет-а-тет Путин и Лукашенко затронули предоставление кредита, поставки энергоресурсов и поддержку республике на международной арене, а также ряд других актуальных для Минска вопросов.

"Пока нет, пока не вижу в графике, но они, опять же, могут возникать в течение дня весьма оперативно", – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли на следующей неделе контакты между президентами.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]