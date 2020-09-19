С чем Шойгу приехал к Лукашенко?

Очень серьезное дело, когда министр обороны супердержавы приезжает к президенту маленького государства. Для этого необходимы важные обстоятельства. Прежде всего, это изменение стратегии сотрудничества. Раньше Беларусь достаточно неохотно принимала российские учения, чтобы не беспокоить соседей, с которыми она старалась поддерживать добрососедские отношения. Теперь по предложению Лукашенко учения на территории Беларуси будут проводиться чуть ли не каждый месяц. И это очень серьезное изменение стратегии.





Дело в том, что по законодательству контингент российских войск может находиться на нашей территории два месяца. Если это учесть, получается, что постоянно на нашей территории будут присутствовать российские войска. Одни не успели уехать, приезжают другие. Одновременно будет находиться большой контингент. Это чем-то похоже на размещение военной базы на ротационной основе. Это совершенно меняет геополитическую и военно-стратегическую ситуацию в нашем регионе.





Откуда это новая тактика, какой она имеет смысл? Не похожа ли это на то, что НАТО и американцы делают в Польше?





Российские военные эксперты так и говорят, что это практически аналогично стратегии НАТО в Польше и странах Балтии – размещение контингента на ротационной основе. Налр это рассматривать, как реакцию на действия НАТО. Если раньше Беларусь ради поддержания хороших отношений с соседями не шла на такой шаг, а Россия не требовала, то теперь Лукашенко практически сам предложил. Месть это или нет, но это предложение – сверх недовольство политикой соседей.





Означает ли это, что напряжение на границе Беларуси и ЕС будет расти?





Думаю, что возрастёт многократно. Потому что если раньше проводились какие-то меры, были предупреждения, объяснение, какой характер носят учения, сколько техники, то теперь, как я понимаю, это все будет проводиться без оглядки на озабоченность наших соседей, по секретному плану, которого мы не знаем. Его будет разрабатывать Шойгу вместе со своими генералами, белорусским министерством обороны и генеральными штабами обеих стран.





Не означает ли это, что Лукашенко фактически сам пригласил зелёных человечков в Беларусь, и это настоящая опасность для нашей независимости или остатков независимости, которые Лукашенко ещё не успел продать?





В России стратеги очень хитрые. Они понимают, что если здесь будут размещаться зелёные человечки, это дополнительно вызовет возмущение среди протестующих. Вместо того, чтобы ситуацию успокаивать, она будет обостряться. В России хотят, чтобы все проходило постепенно, чтобы втягивание Беларуси не происходило так резко, чтобы рядовые граждане этого не обнаружили. Я думаю, что мы не увидим резкого скачка, как это произошло в Крыму. Это будет происходить на протяжении длительного времени.





То есть такая ползучая постепенная аннексия. Был ещё интересный вопрос на встрече Лукашенко и Шойгу – вроде как Лукашенко просил Шойгу о конкретном оружии. Мы знаем, что это за оружие? И правда ли, что Путин его не дал Лукашенко?





Путин отослал Лукашенко к Шойгу, чтобы Шойгу на месте вместе с белорусскими генералами определился относительно типов оружия, количества и места расположения. Если судить по просьбам белорусского министерства обороны в последние годы, возможно это будут зенитно-ракетные комплексы С-400. Не исключаю, что это могут быть оперативно-тактические комплексы Искандер в экспортном исполнении. По своей бедности мы просили, просили, но Россия нам не давала. Сейчас характер сотрудничества меняется таким образом, что Россия готова сделать всё, чтобы доставить неприятности соседним странам НАТО.





То есть может ли Путин дать Лукашенко Искандеры?





Может.





Должны ли ЕС и НАТО отреагировать на события в Беларуси и на изменение стратегии?





Это провокация, потому они должны вести себя осторожно, она может вызвать обострение ситуации. Нужно вести себя очень мудро и взвешенно, следить за мерами российской стороны, но резких шагов не предпринимать. Это все на руку лицам, совершенно незаинтересованным в судьбе Беларуси.



