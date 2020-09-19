Года три назад на дипломатическом приеме в банкетном зале московской гостиницы "Метрополь" я поинтересовался у официанта, откуда поставили великолепного качества и вкуса лосося. "Из Беларуси", - последовал ответ. Вероятно, оттуда же были отменные тигровые креветки, которых сервировали там же.

Креветки из Минска в Москве

Столичные шутки про "великую морскую державу со столицей в Минске" успели приесться за период санкций, введенных Владимиром Путином против европейских производителей продовольствия. Еда из стран Европейского экономического пространства до последнего времени доставлялась в России через Беларусь с переклеенными этикетками. Подозреваю, не без определенной выгоды для ограниченного круга лиц в Минске.





Константин Эггерт.





Скажется ли решение Александра Лукашенко закрыть границы с Литвой и Польшей на судьбы знаменитых белорусских лососевых, пока неясно. Про границу с Латвией Александр Григорьевич не сказал ничего, а значит, ворота в ЕС остаются открытыми. Как и ворота в Украину, границу с которой он тоже сначала "закрыл". Но потом выяснилось, что речь идет о некоем "усилении мер безопасности".





Пограничная служба Беларуси узнала о распоряжении главы государства "из интернета". Это очень красноречивый факт. Более того, в момент написания этих строк, никаких изменений пропускного режима на белорусско-польской и белорусско-литовской границах не произошло. Лукашенко принимает решения спонтанно и без даже минимального участия высших чиновников. Которые, стоит отметить, и до нынешней революции были всего лишь пешками в его игре. Причем пешками еще более бессильными и малозначительными, чем их российские коллеги.

Страх и бравада для Кремля

Думаю, непосредственным поводом для эмоционального заявления о закрытии границ стала резолюция Европейского парламента по ситуации в Беларуси. Евродепутаты отказались признать Лукашенко легитимным президентом. И хотя Совет ЕС пока не решил, какие именно санкции будет вводить против режима в Минске, после резолюции они скорее ужесточатся по сравнению с пока обсуждаемыми. Возможно, под санкции попадет и сам Лукашенко, Его министр иностранных дел Владимир Макей уже пообещал ответ. Скорее всего, в Беларуси будет запрещено работать немногим оставшимся корреспондентам европейских СМИ. Что логично, за отсутствием у Лукашенко других рычагов воздействия на Евросоюз.





Впрочем, он не ря обижается на Варшаву и Вильнюс. Не надеясь на то, что ЕС проявит достаточную жесткость, президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа обсудили вариант, при котором две страны примут собственные санкции против белорусского режима. При этом Науседа добавил, что Литва может принять зеркальные меры в отношении Беларуси - государства, во многом живущего транзитными перевозками. Вполне возможно, что Лукашенко постарается как можно скорее забыть о своих угрозах перекрыть западные рубежи и отправить половину армии противостоять мифическим попыткам НАТО свергнуть его.





Он знает, что у него сегодня главный зритель и слушатель - Владимир Путин с его кредитами и силовиками. Именно ему Лукашенко доказывает громогласными заявлениями, что помнит, кто их главный совместный враг. Это не просто Запад, но прежде всего Центральная Европа плюс страны Балтии - то есть те, кто громко и настойчиво призывают остальных членов ЕС быть пожестче с режимами в Москве и Минске.





Предположу, что Александр Григорьевич на переговорах в Сочи заверил Владимира Владимировича: "Постепенно все эти горлопаны на улицах выдохнутся. Тогда 9 или 10 октября я проведу президентскую инаугурацию. И после этого смогу подписывать любые соглашения".





Нынешняя шумовая завеса и нарочитая конфронтация с избранными врагами (при сохранении окна для поставок тех самых креветок) - попытка изобразить бурную деятельность в ситуации, когда сделать почти ничего нельзя, а можно только надеяться, что наступающие холода, учебный год в школах и вузах и эмоциональная усталость покончат с протестами. Это возможный, но далеко не единственный вариант развития событий. Лукашенко об этом знает. На публику он разыгрывает роль мачо, но знает пределы своих возможностей. И поэтому нервничает.



