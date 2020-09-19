



«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычная ракета. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость», — заявил он.





По его словам, России удалось разработать такую ракету, получив информацию от администрации предыдущего президента США Барака Обамы. «Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее (ракету)», — сказал Трамп.



