Черечень: Если захотят, то партию лишат регистрации
Партия «Грамада» постоянно работает над развитием своих структур, поэтому подтверждение состоятельности политсилы не должно стать проблемой.
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил глава партии «Грамада», кандидат на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года Сергей Черечень.
«После каждых сложных для власти выборов идёт агрессия в сторону демократических сил и гражданского общества. Мы наблюдаем это и сейчас», - обозначил он свою позицию.
По мнению Череченя, основная задача политических партий заключается в том, чтобы представлять интерес общества, которое их поддержало. Также, добавил он, политические партии должны налаживать диалог и приходить к консенсусу в вопросах развития и функционирования государства с действующей властью.
«К сожалению, диалога нет. А любые действия со стороны гражданских институтов воспринимаются в штыки», - отметил он.
Черечень подчеркнул, что представители партии «Грамада» являются «конструктивщиками».
«Мы будем и дальше продолжать двигаться в этом направлении. Сейчас у нас идёт регистрация ещё двух структур партии и 4 плановых проекта по развитию структур», - рассказал он.
В свете вышесказанного глава партии «Грамада» не считает проблематичным подтвердить состоятельность политсилы в Министерстве юстиции.
«Однако и прекрасно понимаю, что, если захотят лишить регистрации, в нашем правовом поле у них это может получиться. В любом случае мы продолжаем работу», - подытожил он.
Напомним, Александра Лукашенко потребовал провести перерегистрацию партий.
10:12 19/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение