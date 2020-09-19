Руководитель страны выступил на форуме с грозной речью.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: для чего и для кого проводили женский форум «За Беларусь»?

«Лукашенко мобилизирует все возможные институты для проведения репрессий»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что власти решили как-то сгладить проигрыш в информационной войне.





«С одной стороны форум должен был стать выражением поддержки действиям Лукашенко и властей в отношении мирных демонстрантов. На форуме пытались дискредитировать протестующих. А с другой стороны форум был призван стать идеологическим противовесом тем женщинам, которые активно принимают участие в уличных акциях протеста», – сказал Усов.





Удалось ли властям добиться желаемого результата?





«Мы все наблюдаем, что чем больше официальная идеология пытается укрепить систему ценностей и ориентиров, на которые опирается власть, тем более это выглядит гротескно, если не сказать ужасно с точки зрения рационального человека. Чего стоит только одно выступление священнослужительницы, где она говорила о «бесовских выкриках». Это скорее показывает полное отсутствие понимания происходящего в мире и глубокое зомбирование», – считает Усов.





Складывается впечатление, что Лукашенко работает только на свой небольшой электорат, пытаясь его мобилизировать, и даже не пытается достучаться до большей части общества. Почему?





«Большинство общества выразило свое полное неприятие его как руководителя страны и как человека. Чтобы он ни делал, какие бы съезды и форумы не собирал, это не восстановит мир в стране, конфликт будет нарастать», – полагает Усов.





По его мнению, Лукашенко мог бы достучаться до общества только в одном случае.





«Если бы пошел на организацию диалога с гражданским обществом по выработке механизма ухода с поста руководителя страны и передачи власти. Но этого никогда не будет: Лукашенко уже продемонстрировал свою готовность защищать власть с оружием в руках. Теперь он мобилизирует все возможные социальные и политические институты для проведения репрессий в отношении тех, кто выражает свое недовольство. Будут воздействовать через семьи и даже детей. Прокуратура уже занялась вопросом участия несовершеннолетних в протестах», – сказал Усов.

«Союз женщин провел свое мероприятие, потом свои акции проведут другие»