Выстрел в ногу. Риски для Литвы и Латвии

С первого дня протестов в Беларуси Литва всячески поддерживала противников Александра Лукашенко. В Вильнюсе придумали целый план помощи гражданам соседнего государства. Исходящие от Минска угрозы ответить на прибалтийские санкции симметричными экономическими мерами в Литве не замечали. И как выясняется — зря. Если Лукашенко выполнит обещание, Литву ждет скорый экономический коллапс, а вслед за ней «посыплется» экономика всего региона. В соседней Латвии это понимают, и поначалу Рига наотрез отказывалась вступать в антилукашенковскую коалицию. Но под напором европейского сообщества латвийские власти скорректировали свою позицию и, похоже, начинают жалеть об этом. Какие последствия ожидают прибалтийские страны от экономической войны с Беларусью и почему в этом заинтересована Литва, разбиралась «Лента.ру».

Пошли на принцип

Едва успели в Беларуси закрыться избирательные участки, как министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил: «Трудно назвать эти выборы прозрачными, демократическими и свободными».





Влиятельные политики страны Габриэлюс Ландсбергис и Ингрида Шимоните обратились к руководству Европейской народной партии. Они заявили, что действующий президент Александр Лукашенко проиграл выборы и «пытается сохранить власть брутальной силой», разгоняя протесты. Они призвали ввести против Лукашенко санкции и потребовать от имени ЕС новых свободных и демократических выборов. Эту идею поддержал президент Литвы Гитанас Науседа. Он напомнил, что несколько тысяч белорусов оказались в тюрьме, пропали или пострадали от рук силовиков.





Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы. Если режим Лукашенко докажет, что для него права человека на последнем месте — к сожалению, он уже это доказывает, — я не считаю, что сотрудничество с ним возможно

Гитанас Науседа

президент Литвы





28 августа Лукашенко в ответ обвинил соседей в том, что «они зажрались и забыли, что такое Беларусь», — и пообещал, что Минск откажется от использования портов Прибалтики при экспорте своей продукции. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и глава МИД Линас Линкявичюс поспешили заявить, что угроз они не боятся и уже доказали это делом, приютив опальную соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую и предоставив ей охрану.





Светлана Тихановская с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом

Фото: Lithuanian Prime Minister's Office / AP





Однако эксперты считают эти заявления, мягко говоря, неуместной бравадой. «Если Беларусь в самом деле прекратит транзит через Клайпеду, то в Литве пострадает не одно предприятие, — заявил в разговоре с «Лентой.ру» бывший депутат горсобрания Клайпеды Вячеслав Титов. — И сам порт, и Литовские железные дороги столкнутся с серьезным кризисом, после чего начнется волна увольнений. Например, для литовской железной дороги белорусские калийные удобрения — это сегодня основной груз».





По данным Белорусского института стратегических исследований, совокупный оборот товаров из Беларуси, проходящих через порты Литвы, Латвии и Эстонии, оценивается в 10 миллиардов долларов. В прошлом году через литовскую Клайпеду было отправлено 14,1 миллиона тонн белорусских грузов — это более 30 процентов от всего грузооборота порта.





Политолог, экономист Александр Носович считает, что одномоментная потеря такой крупной доли грузооборота в условиях экономического кризиса, который переживает Литва из-за пандемии коронавируса, угрожает порту банкротством. А ведь предприятие вносит заметный вклад в ВВП страны и обеспечивает около 58 тысяч рабочих мест. То есть для Клайпеды с населением 150 тысяч человек это градообразующее предприятие, на котором занят каждый третий житель.

6-7% ВВП

обеспечивает деятельность порта Клайпеда для Литвы

«Если Лукашенко выполнит свою угрозу и заберет у Литвы белорусские грузы, порт разом потеряет более трети грузопотока, — указывает Носович. — К этому нужно добавить спровоцированный пандемией коронавируса экономический кризис в Литве, где сегодня остался без работы каждый седьмой, вызванное этим падение покупательной способности и потребительского спроса… Вот уже и вырисовывается реальная перспектива банкротства порта Клайпеды».





И тем не менее Литва готова идти на такие жертвы. В отличие от своей соседки по региону — Латвии, где совершенно иначе смотрят на ситуацию.





Не разделили энтузиазма

Совсем иначе к кризису в Беларуси отнеслась ее другая прибалтийская соседка — Латвия. В апреле страну должен был посетить Лукашенко, но из-за пандемии с визитом пришлось повременить. Его не отменили, а перенесли, предположительно, на сентябрь, выходит, что в Риге готовились и дальше вести дела именно с ним.





Непосредственно перед выборами президента Беларуси в Риге побывал министр иностранных дел республики Владимир Макей. На встречах с руководством страны он всячески подчеркивал, что Белоруссия крайне заинтересована в развитии сотрудничества с Евросоюзом в целом и с Латвией конкретно — особенно в транспортной сфере, логистике, транзите, сельском хозяйстве и отрасли высоких технологий. И ему ответили взаимностью: глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич призвал к «продолжению работы над соглашением по двустороннему сотрудничеству» в сферах торговли и грузоперевозок и напомнил, что Минск занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров Риги за пределами ЕС.





$487,4 млн

составил товарооборот между Беларусью и Латвией в 2019 году, он вырос более чем на 20 процентов. Латвия импортирует прежде всего продукцию деревообрабатывающей, нефтяной, металлургической и химической промышленности, экспортирует лекарства, пищевую и текстильную продукцию

После белорусских выборов 9 августа и начавшихся в тот же день массовых протестов Рига, в отличие от горячо поддержавшего митинги Вильнюса, заняла сдержанную выжидательную позицию. Тот же Ринкевич, хоть и призвал прекратить насилие в отношении демонстрантов, не одобрил идею немедленно ввести санкции против Минска и заявил, что «сейчас еще есть место для дипломатии и политического диалога».





Латвия настаивала, что прибегнуть к санкциям стоит только в самый последний момент, ведь при таком сценарии развития событий Минск полностью окажется под влиянием Москвы. Это, по словам Ринкевича, отнимет у Белоруссии шанс стать по-настоящему суверенным государством, оттолкнет ее от Евросоюза и помешает внедрению в дальнейшем европейских ценностей. В итоге Эстония, Литва и Латвия договорились о вводе собственных санкций против Белоруссии только к 31 августа — в списке персон нон грата оказались Лукашенко и еще 30 человек из его окружения. Визит президента в Ригу отменили окончательно.





Латвия до последнего уговаривала своих прибалтийских соседок, что нужно сохранять диалог как с белорусской оппозицией, так и с официальным Минском, и сдалась только после 25 августа, когда ЕС официально признал Лукашенко нелегитимным президентом и открыто осудил насилие в отношении протестующих. При этом Литва, которой, казалось бы, еще более невыгодно ссориться с Беларусью, чем Латвии, изначально настаивала на санкционном списке из 118 человек, а также предлагала заморозить все их финансовые активы, если таковые найдутся.





Эксперты полагают, что причины столь разного подхода к одной проблеме лежат несколько глубже, чем открытые данные об объемах товарооборота. Их стоит поискать в сфере государственной безопасности и политической истории.

Осколки великого прошлого

В Вильнюсе всегда пристрастно относились к происходящему в соседней республике. Литовцев и белорусов объединяют воспоминания о Великом княжестве Литовском, существовавшем с XIII по XVIII век.





В период расцвета оно объединяло земли нынешних России, Беларуси, Литвы и Украины и могло считаться крупнейшим государством Европы. Попытки восстановить эту историческую концепцию наблюдались в начале XX века, когда территории современных государств пытались бороться за независимость после распада Российской империи.





Как уже рассказывала «Лента.ру», в тот период часть литовцев и белорусов на время снова оказалась в едином государственном образовании — коммунистической республике Литбел, другая часть белорусов под патронажем Польши пыталась построить свою национальную республику. Поклонники Великого княжества Литовского существуют и в настоящее время. По их словам, оно было одним из самых свободных, передовых и демократичных государств своего времени, противостоявшим «деспотической Московии».





Литва видит себя форпостом европейской цивилизации и гордится этой ролью, даже если ее исполнение противоречит экономическим интересам страны. Литовские политики выступают агентами геополитического влияния США в Европе и чувствуют в этом свою ценность

Александр Носович

политолог





Для оппозиционной белорусской молодежи Литва все последние годы считалась «территорией свободы», а поездки на выходные в Вильнюс стали обычным делом, благо до границы рукой подать. Молодые белорусы гордятся тем, что не сидят постоянно в «унылом лукашенковском совке».





Политолог Александр Носович указал, что Вильнюс не забывает напоминать, что в свое время активно поддерживал и Евромайдан на Украине. В столице Литвы периодически проводятся конференции с участием белорусских политиков. Литва приютила и Европейский государственный университет (ЕГУ), которому запретили работать в Белоруссии.





95%

студентов ЕГУ составляют белорусы, многие из них ездят на учебу прямо из своей страны. В 2004 году белорусские власти закрыли вуз, формально — из-за невозможности обеспечить студентов необходимыми для занятий помещениями. В 2018 году власти Литвы приостанавливали набор в вуз из-за несоблюдения стандартов образования и отсутствия ректора. Позже ЕГУ восстановил лицензию

ЕГУ является наиболее известной структурой, базирующейся в Литве и ориентированной на работу с Беларусью на средства грантов США и Евросоюза. Но университет не единственная такая организация. В Литве расположились штаб-квартиры многочисленных некоммерческих фондов, таких как Белорусский институт стратегических исследований, Белорусский дом прав человека, «Дом единой Беларуси», Независимый институт социально-экономических и политических исследований.





Похожее мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» сопредседатель партии «Русский союз Латвии», депутат самоуправления Риги Мирослав Митрофанов. Он тоже считает, что в Вильнюсе никак не могут забыть о временах Великого княжества Литовского. Латышей же с белорусами отношения господства-подчинения никогда в истории не связывали. Латвия давно имела особо теплые отношения с Беларусью. В отличие от Литвы, у Латвии нет по отношению к соседней стране исторического комплекса «ментора» или «старшего брата». Исторические отношения исключительно горизонтальны.

К демократическим ценностям политическая элита Латвии тоже относится иначе, в отличие от своих коллег-миссионеров из Литвы — в Риге поддержка идеалов Запада носит ситуативный и чисто практический характер. Поэтому, считает Митрофанов, на проблемы демократии в Белоруссии латышские политики всегда смотрели сквозь пальцы. Гораздо больше Латвию занимали вопросы экономического сотрудничества — в этом плане Минск и Рига великолепно дополняли друг друга.





Напротив, с Вильнюсом Рига всегда состояла не в партнерских отношениях, а в конкурентных из-за схожести экономических профилей. «По всем этим причинам глава МИД Латвии Ринкевич выдержал долгую паузу и присоединился к общему хору осуждения Лукашенко только тогда, когда уже молчать стало невыгодно с точки зрения правил клуба западных государств», — пояснил собеседник «Ленты.ру»





Если бы Латвия отмалчивалась дальше, ее могли бы уже заподозрить в геополитической неверности Западу, что более опасно, чем отказ от теплых отношений с Беларусью

Мирослав Митрофанов

сопредседатель партии «Русский союз Латвии»

Упущенные возможности

Есть у Литвы и Латвии еще один общий спорный момент, который диктует противоположное отношение к белорусскому кризису. Это споры вокруг Белорусской АЭС, построенной совместно с российскими специалистами. Дело в том, что объект находится в городе Островец прямо у границы с Литвой, из-за чего отношения между двумя соседними государствами в последние годы заметно накалились.





БелАЭС в Островце

Фото: Василий Федосенко / Reuters





Как уже писала «Лента.ру», Вильнюс в 2017 году постановил считать этот объект угрозой безопасности государству и принял специальный законодательный акт, запрещающий покупку энергии с данной АЭС. Литовская сторона предлагала белорусской перестроить станцию в газовую, подключила к своей борьбе международные организации, собирала подписи в Европарламент с помощью активистов и даже проводила учения по гражданской обороне, сценарий которых предполагает ядерную катастрофу на БелАЭС.





Однако эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже дважды подтвердили, что объект в Островце надежен и соответствует всем требованиям, а при его возведении учитывался мировой опыт, полученный после катастрофы на АЭС «Фукусима-1». Станция уже проходит процедуру тестирования и запуска первых мощностей и готовится заработать в полную силу в следующем году.





18

млрд киловатт-часов

— такого уровня достигнет производство электроэнергии в Белоруссии после запуска двух блоков БелАЭС. Сейчас этот показатель равен 7,1 миллиарда киловатт-часов

Вильнюс, поддерживая белорусскую оппозицию, надеется, что при ее успехе новые власти страны откажутся от реализации спорного проекта. Однако лидер оппозиции Мария Колесникова и другие активные участники уже неоднократно подчеркнули, что не ставят под сомнение главенствующую роль России как экономического партнера Белоруссии и сохранят все договоренности, которые работают на благо родной страны. АЭС в Островце, бесспорно, входит в их число.





Рига совершенно не разделяет опасений прибалтийской соседки. Более того — она рассчитывала решить с помощью Беларуси свою острую проблему высоких цен на электроэнергию. Но к февралю 2020 года Литва при поддержке Эстонии заставила Латвию сдаться. Сейчас правительства трех стран согласовывают бойкот на закупки белорусской электроэнергии после ввода станции в эксплуатацию.





Потери Латвии не ограничиваются дешевой электроэнергией. Латвийский политолог, председатель политического совета Партии Центра Нормунд Гростиньш рассказал «Ленте.ру», что сотрудничество с Беларусью могло бы решить кризисную ситуацию на Латвийской железной дороге (ЛЖД). После падения объема перевозок на 47 процентов в первой половине 2020 года предприятию пришлось уволить полторы тысячи работников, то есть около четверти персонала. ЛЖД распродает локомотивы и вагоны, ей пришлось свернуть проект электрификации сети, получивший финансирование из Фонда сплочения ЕС.





МИД Латвии «исправился» и, как обычно, вместе с Польшей "побежал впереди паровоза". Такое уже было, например, в 2003 году, когда Латвия ратовала за вторжение западной коалиции в Ирак, — и тогда президент Франции Жак Ширак сказал, что Рига "упустила хорошую возможность помолчать"

Нормунд Гростиньш

председатель политического совета Партии Центра





Гростиньш считает, что, сохранив сдержанность и далее, Рига могла бы на фоне ухудшения отношений Вильнюса и Минска заполучить белорусский грузовой транзит, который сейчас обеспечивает около треть бюджета Литвы. «К тому же дестабилизация соседней страны создает для Латвии ряд экономических и политических рисков. Притом все это происходит в условиях нарастающего мирового экономического кризиса, который создает нарастающее внутриполитическое напряжение в самой Латвии», — объясняет эксперт.

Туманные перспективы

Тем временем Литва надеется не только на белорусскую оппозицию, но и на простых граждан. Дело в том, что прибалтийская республика давно страдает от оттока населения, и эту проблему легко решило бы бегство десятков и сотен тысяч квалифицированных кадров из Беларуси.





16 сентября власти Литвы заявили, что упрощают въезд для граждан соседней страны — пока временно. «Это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в Литву. Этот шаг реализует важную часть плана помощи народу Беларуси», — отметили в МИД Литвы. Цель плана состоит в том, чтобы помочь пострадавшим от преследований, оказать содействие в обучении в литовских высших учебных заведениях, облегчить получение визы и интегрировать специалистов в местный рынок труда.





Латвия, похоже, решила отыграться за свои многочисленные потери и вслед за Литвой заявила, что тоже ждет у себя белорусский бизнес. Однако мэр Вентспилса Айвар Лембергс немедленно напомнил, что правительство страны в рамках кампании по борьбе с отмыванием иностранных средств в латвийской банковской системе ввело ряд ограничений. Теперь нерезиденту из страны, не входящей в ЕС, открыть счет в местном банке очень трудно.





Премьер Кришьянис Кариньш обратился к местным банкам с просьбой ослабить требования, чтобы не распугивать инвесторов. Если эта просьба будет выполнена, то Латвия, пожалуй, все-таки сможет хоть частично восполнить ущерб, который понесла ради сохранения своего имиджа среди западных стран.





Похоже, как минимум эти ожидания Латвии и Литвы сбываются. Десятки частных фирм уже начали консультации с правительствами стран или заявили о переезде из Беларуси. Возможно, их станет больше, поскольку действующий глава государства Александр Лукашенко поставил точку в вопросе проведения новых президентских выборов, которых требуют протестующие, — дату определит и пропишет в новой Конституции действующая власть. Вряд ли такой результат устроит белорусов, которые выходят на улицы под дубинки ОМОНа уже шестую неделю подряд. И вряд ли такой исход устроит представителей бизнеса и бастующих промышленников.



