"Мы на постоянной связи с адвокатами, которые сообщают, что в целом, и по здоровью, и по настроению и у папы, и у Эдика все хорошо" - рассказала в видеообращении дочь Виктора Бабарико Мария в пятницу.





Она добавила, что к этому времени получила восемь писем от отца и девять - от брата. Последние датированы 9 сентября и 8 сентября соответственно.





Как сообщалось, Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня и с тех пор находятся в СИЗО КГБ. Власти обвиняют экс-банкира в создании преступной группировки и финансовых махинациях.