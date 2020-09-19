







"Президент Беларуси заявил о том, что готовится предложение о внесении поправок в Конституцию (…) в рамках этого процесса, я думаю, что будут внесены определенные предложения по совершенствованию политической системы", - сказал Макей журналистам в пятницу, комментируя инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко по перерегистрации партий.





"Это не означает, что будет произведена чистка, но я в принципе думаю, что назрело время предпринять ряд шагов, направленных на развитие нашей внутриполитической системы в рамках этого конституционного процесса, который инициирован президентом", - заметил Макей.





Как полагает глава МИД, "политические партии должны играть определенную роль в обществе", "но это должны быть не искусственные политические партии, созданные, скажем так, непонятно как и непонятно откуда возникшие, а нормальные политические силы с конкретными целями, с определенным количеством членов этих партий".





"Тогда это будет действительно нормально функционирующая политическая система. Вопрос только в том, какую роль должны играть эти партии? Если это будет лишь деструктивная роль, направленная на то, чтобы уничтожать всё и вся, что было сделано до этого, или поливать грязью, тогда какой смысл функционирования этих партий?", - заметил Макей.





Таким образом, Макей противоречит сам себе. Потому что, отрицая задуманную "чистку", он в то же время признает, что задача кампании перерегистрации - оставить только "правильные" партии.



