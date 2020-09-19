США на следующей неделе введут санкции против Беларуси вместе с Евросоюзом и Британией
США и Евросоюз собираются совместно объявить о введении санкций против Беларуси на следующей неделе. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает ТАСС.
«Я активно контактирую с моими европейскими коллегами, сейчас это Евросоюз и Великобритания, а также канадская сторона. Мы стремимся к тому, чтобы сделать скоординированное заявление», — сказал американский дипломат.
17 сентября Европарламент поддержал введение санкций против Александра Лукашенко и других лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов главы республики и репрессии в стране. Окончательное решение примет Совет Евросоюза.
До этого сообщалось, что США рассматривают дополнительные санкции против Беларуси из-за ареста члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Госсекретарь США Майк Помпео тогда обратился к властям Беларуси с призывом «покончить с насилием в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных».
07:29 19/09/2020
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