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Андрей Колесников: «Лукашенко, конечно, разговаривает сам с собой»

Заявление о закрытии границ – часть той риторической войны, которую Лукашенко ведёт по всём фронтам.

Её адресатом выступает и внутренняя аудитория, и российская, и западная. Но в большей степени Лукашенко, конечно, разговаривает сам с собой. Большинство его заявлений и даже практических планов вообще не имеет отношения к действительности. Такие распоряжения, во-первых, очень ущербны экономически, во-вторых, трудноосуществимы технически, а в-третьих, сигналы сверху могли ещё не дойти. Но даже если закрыть границу удастся, никакого практического смысла это не имеет. К его заявлениям стоит относиться скорее как к самодостаточной и неумелой пропаганде.


Нельзя залезть в головы Лукашенко, Путина или Патрушева с Нарышкином, которые также заявляли о том, сколько денег потрачено на белорусскую революцию, и понять, действительно ли они верят в иностранное вмешательство. И, с одной стороны, они, конечно, понимают, что врут, и сидят, сочиняя такие истории у себя в кабинетах. Но, с другой стороны, эти люди глубоко убеждены в том, что у России должны быть зоны влияния, что она противостоит Западу и так далее. Так что их слова сочетают враньё с искренними идеологическими убеждениями.

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