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Ставки растут: из проституток – в неплохие. Лукашенко отреагировал на женские протесты в Беларуси

Александр Лукашенко прокомментировал женские марши в выходные дни в белорусской столице.

фото: ЕРА

Он отметил, что в принципе они неплохие.
Белорусские девочки хорошие, они позднее опомнятся.
Кроме девочек на улице есть вы, сказал президент, обращаясь к собравшимся на форуме в Минске женщинам.

Напомним, массовые протесты оппозиции накрыли республику после 9 августа, когда ЦИК огласил результаты выборов.

В первые дни акции протесты подавлялись силовиками.

По официальным данным, за первые дни, как сообщало МВД, 6,7 тысячи человек были задержаны. 
Также прошла информация о пострадавших, среди которых свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
belnovosti.by
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