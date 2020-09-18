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Он отметил, что в принципе они неплохие.

Белорусские девочки хорошие, они позднее опомнятся.

Кроме девочек на улице есть вы, сказал президент, обращаясь к собравшимся на форуме в Минске женщинам.





Напомним, массовые протесты оппозиции накрыли республику после 9 августа, когда ЦИК огласил результаты выборов.





В первые дни акции протесты подавлялись силовиками.





По официальным данным, за первые дни, как сообщало МВД, 6,7 тысячи человек были задержаны.

Также прошла информация о пострадавших, среди которых свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.



