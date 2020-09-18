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Президенты Польши и Литвы созвонились, чтобы обсудить границы с Беларусью

Польский лидер заявил о возможном введении национальных санкций против Беларуси, а литовский предупредил о том, что граница может быть закрыта "с обеих сторон".

Президенты Польши и Литвы созвонились, чтобы обсудить границы с Беларусью
© AFP 2020 / ALIK KEPLICZ
Польша рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы, ссылаясь на телефонный разговор польского и литовского лидеров. Президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой в пятницу.

"Беседа была посвящена обмену мнениями по поводу заявления белорусских властей о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной. Президенты обсудили ситуацию на границе обеих стран с Беларусью и подчеркнули, что никаких активных действий, подтверждающих угрозы со стороны Беларуси, предпринято не было", – сказано в сообщении. 

Литовские должностные лица Службы охраны государственной границы работают в обычном режиме, уточняют в пресс-службе. Однако президент Литвы предупредил Беларусь о том, что граница может быть закрыта "с обеих сторон".

"Президенты также обсудили вопрос о санкциях против Беларуси. Польша была приглашена присоединиться к введению региональных санкций и тем самым продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Беларуси", – добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что глава Польши заявил о рассмотрении вопроса о "введении национальных санкций против Беларуси", пишет sputnik.by
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