Кого захотят, того и "выберут"?





Например, по всему эфиру, что называется, из любого утюга, прозвучало заявление белорусского посла в Нидерландах Андрея Евдоченко, которое он сделал в интервью местному телевидению.





Заявление неординарное, оно привлекло внимание всех, а многих деятелей заставило нервно вздрогнуть. Оказывается, дипломат высказался в пользу необходимости масштабных реформ в Беларуси в том числе и потому, что она находится между союзной Россией, с одной стороны, и Европейским союзом, с другой.





С этой геополитической новостью не станут спорить даже учителя труда в белорусских школах, которых приводит в шок всякое собственное мнение, высказанное чиновником высокого ранга.





Проблема – экономика у нас, ресурсы у них

Хотя ничего нового в словах г-на Евдоченко не было. «Мы на 95% экономически зависимы от России» – что это такое? Это цитата из интервью Кебича в бытность его премьер-министром РБ, который хорошо помнил и понимал «геоместо» Беларуси в мире и Европе.





Первый премьер-министр буквально страдал от невозможности его поменять (обменять) на более удобное. Мол, у нас осталась советская экономика, а ресурсы для нее — в России. И что прикажете делать с суверенитетом?





Отмечу, что в то время подходы к решению этой проблемы были разные, но решать задачу позволили Лукашенко. И вот спустя столько лет проблема оказалась нерешенной. То есть всякое примененное решение только усугубляло ситуацию.





Чем больше развивается Беларусь по сценарию Лукашенко, тем быстрее растут ее долги пред компаньонами. На сей раз получилось выпросить 1,5 млрд. долларов.





По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, эти кредитные средства представлены на антикризисные меры и борьбу с коронавирусом. Мол, в Беларуси случилось несчастье, вкладчики забрали около 1 млрд. долларов из банков, так вот Лукашенко «пособие» на поддержку штанов.





И от этого не спрятаться, не скрыться

Деньги дают на 10 лет при условии выполнения Минском всех обязательств перед Москвой и российскими госкомпаниями-поставщиками энергоресурсов.





Что-то там будет через 10 лет, но все необходимые гарантии по возврату долга Москва получит. Потому что не та ситуация, которая позволяет добиваться преференций. Надо подобострастно просить.





Как Лукашенко рассказал своему «политическому активу», попросить кредит у России денег он решил сам. Мол, премьер и министр финансов предлагали выплатить в этом году 1 млрд. долларов старого долга России, но он решил попросить об отсрочке: «… мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год».





Лукашенко не мог удержаться, чтобы не польстить себе: «Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования». На самом же деле весь расчет на советскую еще промышленность — «фамильное серебро» Беларуси, которое заставляло Лукашенко отказываться от реформ.





Силуанов подробно изложил подходы к выделению кредита: «Мы получили гарантии устойчивого выполнения Беларусью обязательств перед российскими контрагентами, а именно так формируются условия кредита, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязательствам как непосредственно суверена, так и компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь. Также мы формулируем условие о том, чтобы обязательства перед нашими компаниями по поставкам энергоресурсам выполнялись в полном объеме».





В общем заявления сторон декларативны. Истинный их смыcл проявляется в том, что в Беларуси правительство не только присутствует в экономике, но является главным ее субъектом. Поэтому всякое рефинансирование, проводимое по воле правительства, оплачивается населением, включая «народец».

Перефразируя популярную песню: и от этого не спрятаться, не скрыться….



… Не с полной мошной, с дырявыми карманами

1,5 млрд. долларов – это очень мало. Для страны, экономики, финансовой системы, правительства, самого Лукашенко, который после всех выборных пертурбаций должен предстать перед публикой с плотно набитой мошной, а не дырявыми карманами, из которых начать платить по пролонгированным долгам и формирующимся в данный момент и которые не прекратятся в будущем.





Поэтому можно определенно сказать, что политически себя Лукашенко изжил. Вероятно, в нем разочаровались многие из бывших его поклонников, соратников, подчиненных и подыскивают для себя приемлемые альтернативы. Или хотя бы служат, но не так ревностно, как прежде, исполняют привычные ритуалы и процедуры. А то банально, как шутил Геннадий Хазанов, тигру не докладывают мясо. Ведь его даже на хищников не хватало, не говоря о персонале.





Так вот, публика еще не успела переварить сказанное послом Евдоченко в интервью европейскому телеканалу NOS, а он уже отказался от своих слов. Тем не менее, понимая, что верить надо последнему слову, я изложу содержание «фейка», изготовленного европейскими телевизионщиками.





У них это получилось очень правдоподобно, учитывая, что может сказать чиновник, когда он стремится подстелить себе соломку, в случае вероятного крушения. Выше я писал, что Евдоченко признавал необходимость масштабных реформ в Беларуси, охарактеризовал геополитическое положение Беларуси, а также сформулировал несколько мыслей, которые можно считать для него аутентичными.





Например, такая. «Придумать новый флаг или новый гимн довольно легко, но отношение с Россией – самая сложная часть желаемых изменений».





Образец сервильности

Далее посол засомневался в политических лидерских возможностях Светланы Тихановской, традиционно отметил, что «она, должно быть, хорошая хозяйка», но стране нужен другой лидер – с большим опытом. А у кого опыт больше? Только у Лукашенко. И ничего крамольного в этих словах нет. Наоборот, демонстрации образца сервильности.





И все в словах Евдоченко стерильное и сервильное, адресованное европейской аудитории. Он соглашается с выбором граждан, если большинство не поддержит Лукашенко. То есть, по его мнению, граждане его поддерживают. Насилие он тоже не поддерживает, возложил ответственность за насилие на «силовиков» и прочих причастных к ним.





А если большинство населения Беларуси все-таки захочет отставки Лукашенко, Евдоченко пообещал послушаться людей.





И все поняли, что хотел сказать г-н посол: он, как и прежде, за мир и дружбу, но отвечать за проявления насилия будут те, которые от него пострадали.





Умному достаточно, но Евдоченко поспешил уточнить, что, мол, он договорился с нидерландским корреспондентом об интервью и отвечал на его вопросы в течение полутора часов. А появился он на экране только три раза и в сумме примерно 30 секунд. «Фактически меня использовали как ширму для их собственной программы».





Что на это сказать – это международная практика, в соответствии с которой телевизионщики приглашают гостей и дают тому больше эфирного времени, кто больше интересен зрителям. На БТ эфирного времени Лукашенко дают столько, сколько он пожелает. Судя по всему, за 30 секунд Андрей Евдоченко успел сказать, что хотел, а зрители услышать, что хотели.





Какие могут быть обиды?





Тем более что дебаты, дискуссии и чиновничьи интервью запрещены. Как сказал Лукашенко своему «политическому активу»: «Мы выборы провели, результат получили. На этом точка… Следующие президентские выборы – по Конституции. Как определимся, так и будет».





Имеет в виду, кого захотят, того и «выберут»?