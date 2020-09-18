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Дипломаты ЕС будут приносить на встречи с госслужащими Беларуси списки политзаключенных

Европейские дипломаты в знак солидарности с белорусскими политзаключенными запускают акцию, во время которой будут приносить список с их именами на каждую встречу с госслужащими страны.

"Мы выражаем солидарность со всеми политическими заключенными в Беларуси – несколькими десятками мужчин и женщин, несправедливо заключенными под стражу за защиту и отстаивание основных свобод и демократии. С этого дня каждый из нас будет приносить копию списка политзаключенных в Беларуси на каждую встречу с белорусскими госслужащими", - говорится в сообщении представительства ЕС в Facebook.

Главы работающих в Минске дипломатических миссий стран ЕС призвали власти Беларуси "действовать в соответствии со своими международными обязательствами и освободить всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам на протяжении последних нескольких месяцев". "Мирное и устойчивое урегулирование текущего кризиса может быть результатом только всеобъемлющего национального диалога при полном соблюдении основных прав и свобод народа Беларуси и при полном обеспечении демократических процедур, которых требует народ Беларуси", - подчеркивается в сообщении представительства ЕС.

По данным правозащитников, на 17 сентября в Беларуси 70 политических заключенных. В их числе представители Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак и адвокат Колесниковой Илья Салей.
Интерфакс
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