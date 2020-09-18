



"Наверное, надо тупо принять факт, что есть люди, которые любят вызывать страх и причинять боль. Но я не могу (это о последних текстах на Медузе про пытки в Беларуси). Не могу. Кроме ужаса эти люди вызывают у меня парализующую растерянность.





Мозг сводит от мысли, что они так хотят, что им так нравится. И дело не в том, что их где-то там накручивают: «Враги! Враги!». Изощренность и извращенность страданий, которые они причиняют – это не от приказов, это от них самих.





Они такие. Они едят макароны, отдыхают на море, отмечают дни рождения детей – и отбивают людям мошонки.





Можно полезть в психологию, которая, на самом деле, многого не объясняет. Никто так и не знает, какого *** один ребенок из обычной неблагополучной семьи становится сантехником и мирно живет свою жизнь, а другой – убивает блондинок и насилует их трупы.





Вот и это сложно пояснить. Почему люди ходят на работу, где они должны защищать своих сограждан, а им ничто не доставляет такое наслаждение, как этих граждан мучить и унижать", - написала Арина Холина в своем фейсбуке.



