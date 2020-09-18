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"Учитывая очевидность абсурдности происходящего" Максима Знака тоже обвинили в "призывах к захвату власти". Он объявил голодовку

Члену Президиума КС Максиму Знаку предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к захвату власти) УК РБ. Он объявил голодовку.

"Учитывая очевидность абсурдности происходящего" Максима Знака тоже обвинили в "призывах к захвату власти". Он объявил голодовку
Адвокату и члену президиума Координационного совета Максиму Знаку предъявлено обвинение по ч.3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку. Об этом TUT.BY сообщил защитник Знака Дмитрий Лаевский.

По словам защитника, Максим Знак пришел к выводу, что в Республике Беларусь не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности и в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, «учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения».

Ранее по той же статье обвинение было предъявлено члену Координационного совета Марии Колесниковой. Сегодня содержание под стражей ей продлили до 8 ноября.
"Белорусский партизан"
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