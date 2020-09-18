Это уже второй случай создания подобной группы в отношении Беларуси. В предыдущий раз такой шаг предпринимался в отношении нашей страны в 2010 году. Что это значит для Беларуси и к чему это приведет, объяснили исследователь Андрей Елисеев и правозащитник Валентин Стефанович.





Запуск Московского механизма в ОБСЕ инициировал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» вместе с международными коллегами, пишет TUT.BY.





— Сейчас мы стараемся запускать все возможные механизмы, которые есть на международном уровне, а их, к сожалению, не так много. Учитывая, что Беларусь не входит в Совет Европы и мы вне европейской системы по защите прав человека, Страсбургский суд на нас не распространяется, с Гаагским трибуналом, о котором так много говорят, есть серьезные проблемы, и лично я считаю, что никаких дел там возбуждаться не будет по одной простой причине — Беларусь не признает компетенцию международного трибунала, не ратифицировала Римский статут.





Остается ООН и ОБСЕ. Это две международные организации, в которых Беларусь имеет членство. Мы крайне заинтересованы в публичном механизме ОБСЕ, потому что у ООН много механизмов, но они непубличные, — говорит заместитель председателя лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.





Правозащитник подчеркивает, что международные миссии могут посетить Беларусь только по приглашению правительства, в том числе в рамках Московского механизма. И, скорее всего, белорусские власти, как и в 2011 году, не пустят миссию в страну.





— Тем не менее это был публичный механизм, он закончился докладом, поэтому мы просили его запустить. Те же свидетельства пыток — «Весна» собрала более 500 свидетельств — мы могли бы передать международному органу, чтобы он провел расследование. Это, конечно, просто изучение фактов, речи об уголовном преследовании виновных не идет.





Конечно, Московский механизм не приведет к тому, что те виновные, которые людей пытали и совершали уголовно наказуемое преступление, будут привлечены к уголовной ответственности. Понятно, что международные нормы права мягкие, никто не может приехать в Беларусь, взять за ухо конкретного омоновца и уволочь его в тюрьму в Гаагу, к сожалению.





Беларусь не исполняет своих международных обязательств, после 9 августа они для властей вообще неважны. Если мы говорим о тех же пытках, то Беларусь — участник Конвенции против пыток, власть должна принимать все меры для расследования пыток. А что мы видим? Ничего. Создан какой-то межведомственный комитет, о деятельности которого ничего не слышно, ни одного уголовного дела не возбуждено.





Мы видим лишь репрессии в отношении граждан, правовых механизмов внутри страны больше не существует,

— отмечает правозащитник.





Директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев у себя в Facebook подробно объяснил, почему это «уникальный и очень позорный для страны сигнал». Как отмечает Андрей Елисеев, Московский механизм по Беларуси запущен фактически через чрезвычайную процедуру. Она за 30 лет применяется только пятый раз и уже повторно — по Беларуси.





— Это уникальный и очень-очень позорный для страны сигнал, — пишет Елисеев и объясняет почему.





ОБСЕ охватывает три большие сферы деятельности (они часто называются измерения): военно-политическую, экономико-экологическую и человеческую. Под последней имеется в виду сфера прав и основных свобод человека.





В рамках человеческого измерения государства ОБСЕ договорились о механизмах отслеживания, как страны выполняют взятые на себя обязательства. Один из них называется Венским и второй, его развивающий, — Московский. Они так называются исходя из городов, где страны ОБСЕ их утвердили в 1989 и 1991 годах соответственно. То есть это условные названия конкретных правовых механизмов, важнее их суть.





Суть Московского механизма в том, что дает странам ОБСЕ правовую возможность формировать специальные миссии из числа независимых экспертов по ситуации с правами человека в странах ОБСЕ. Они беспристрастно изучают ситуацию и предлагают конкретные рекомендации по разрешению проблемы.





— Вообще, предполагается, что сама страна ОБСЕ, вернее, ее власти заинтересованы в разрешении проблем в сфере прав человека, ведь это их обязанность по национальному законодательству и в рамках международного права. Как известно, в реальности некоторые страны такой интерес не проявляют, но и это Московский механизм учитывает, — пишет исследователь.





Как отмечает Елисеев, есть фактически чрезвычайный вариант, когда из-за серьезности ситуации миссия формируется даже без согласия (запроса) страны ОБСЕ, которой это касается. Его могут инициировать как минимум 10 стран ОБСЕ. Московский механизм за всю его 30-летнюю историю применялся менее 10 раз; среди них — всего несколько раз в рамках чрезвычайной процедуры (без согласия страны): в Хорватии и Боснии и Герцоговине, Туркменистане, Чечне.





К Беларуси первый раз он применялся в 2011 году в связи с репрессиями после президентских выборов 19 декабря 2010 года. И вот теперь ОБСЕ принял решение снова инициировать Московский механизм по Беларуси, теперь уже в связи с фальсификацией выборов и массовыми репрессиями, это решение было поддержано 17 странами ОБСЕ.





— Учреждение странами ОБСЕ миссии без согласия самой страны, ситуация в которой расследуется, — довольно исключительное явление. Вообще, в международном праве страны предпочитают не соваться даже в совсем легальные процедуры, которые не предполагают согласия страны под вопросом.





Это случается в редчайших случаях, связанных с самыми жесткими нарушениями международного права в сфере прав человека. И по Беларуси он применяется уже второй раз, и никогда прежде такое большое количество стран ОБСЕ не поддерживало решение о запуске Московского механизма, — пишет Елисеев.









К чему это все приведет? Исследователь отмечает, что нет практически никаких сомнений, что, как и в 2011 году, Беларусь откажется сотрудничать с миссией и не позволит ее руководителю посетить страну. Так же делали и Туркменистан , и Россия.





Впрочем, это не помешает главе миссии подготовить большой фактологический доклад с именами-датами-событиями на основании коммуникации с организациями и лицами, которые находятся за пределами Беларуси, и общения с людьми в Беларуси через интернет.





— Доклад такой миссии ОБСЕ по ситуации в Беларуси в 2011 году повлиял на принятие резолюции Совета по правам человека ООН 17/24, которая в итоге привела к учреждению Спецдокладчика ООН по Беларуси в 2012 году (белорусские власти его статус не признают. — Прим.TUT.BY).





Можно ожидать, что глава миссии даст оценку совершенным деяниям в Беларуси в качестве преступлений против человечности, которые относятся к разряду особо тяжких преступлений в рамках международного права наряду с геноцидом, военными преступлениями и агрессией.





Естественно, Россия и Китай будут блокировать всякие попытки создать Международный трибунал по Беларуси посредством резолюции Совета Безопасности ООН. Однако авторитетный доклад потенциально может сыграть свою роль в достижении правосудия, принимая во внимание преступления без срока давности, — пишет Елисеев.